“100名外籍家政劳动者适用最低工资，最早年内引进”. August. 01, 2023 07:45. by 李文秀记者 doorwater@donga.com. 最早在今年年内，菲律宾、泰国等约100名外籍家政劳动者将在首尔内的家庭开始育儿、家务工作。其宗旨是，与双职工夫妇增加相比，国内人的家务和育儿人力不足，因此雇佣外籍劳动者应对低生育，预防女性工作经历中断。 雇佣劳动部31日在首尔中区皇家首尔酒店发表了引进外籍家政劳动者的示范事业计划案，并举行了收集意见的听证会。可以雇佣外籍家政劳动者的对象是上班并要抚养孩子的首尔地区20~40多岁的双职工夫妇、单亲、孕妇等。越南、菲律宾、泰国、蒙古等适用非专业就业（E-9）签证的雇佣许可制国家（16个国家）出身的外籍劳动者正在优先被讨论。这是她们与获得政府认证的机构签约，并前往该机构签约的家庭上下班的方式。 雇佣部计划对外籍家政劳动者进行家政劳动相关经历、年龄、语言能力、犯罪履历等验证。入境前后，教育机关还要义务接受韩国语、文化、劳动法、家政、育儿相关技术、卫生、安全等家政劳动相关教育。 外籍家政劳动者的使用时间可以进行一整天、一天中的一部分等多种选择。她们的工资暂时被确定为最低工资（今年每小时9620韩元）以上。上下班型国内家政劳动者一般每小时收取1.5万韩元以上，预计外籍家政劳动者也处于相似的水平。这样一来，养育子女的家庭很难减轻育儿费用负担。 在当天的听证会上，劳动界和女性界担心引进外籍家政劳动者不仅对应对低出生率没有效果，还会夺走国内中年女性的工作岗位。也有人指出，确保对外籍家政劳动者的信赖度非常重要。养育7岁、5岁两个孩子的职场爸爸金振焕（音）说：“能否证明身份、能否消除文化差异、能否实现育儿价值观的教育等非常重要。” 韩国劳动研究院雇佣政策研究本部长李圭龙（音）表示：“如果老龄化速度加快，不能追加引进（外国人力），就会遇到谁如何提供家政服务的问题”，“现在应该超越赞成和反对意见，讨论具体的引进方案。”

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