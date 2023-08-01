党政：“非法流通视频产品，实施最高3倍的惩罚性损害赔偿”. August. 01, 2023 07:45. herstory@donga.com. 韩国政府和执政党31日决定推进对在线非法提供视频产品的网站进行最高3倍的惩罚性损害赔偿的方案，并决定讨论对举报非法流通文化信息者支付奖金的方案。 国民力量党政策委员会议长朴大出当天在国会召开的“根除非法流通韩国文化产品”对策的民党政协议会上表示：“（在线非法网站）‘NOONOO TV’今年4月完全结束之后，类似网站急剧增加。为了强力制裁非法流通韩国文化产品，决定推进惩罚性损害赔偿制，并与大法院（最高法院）内的量刑委员会协商，积极讨论提高量刑标准的方案。” 党政计划以国民力量党议员李容镐最近代表提议的著作权法修订案为基础，推进引入惩罚性损害赔偿制。修正案中包含了对视频产品非法网站运营者和链接提供者认定侵犯著作权责任、并把损害赔偿增加到3倍的内容。对于共同民主党议员朴完柱提出的最高5倍的惩罚性损害赔偿法案，文化体育观光部相关人士解释说：“在国会讨论时，会追加讨论到多少倍。”即，反映当天民党政协议会上提到的民间企业创作者提出加大处罚力度的要求，将积极引入惩罚性损害赔偿制。 党政还决定与大法院量刑委员会协商，讨论提高量刑标准的方案。与此同时，党政还决定积极研究针对非法流通韩国文化产品实施举报奖励制的方案。文化体育观光部部长朴普均（音）解释说：“如果举报是侵害公益的行为，将被包括在公益举报者保护法对象中。公益举报者保护法对象将获得30亿韩元的补偿以及各种法律保护和支援。” 为了迅速切断侵犯著作权的网站，党政还将推进修改广播通信审议委员会设立及运营法，改善经常审议制度的方案。朴大出表示：“对于像嘲笑政府切断韩流产品非法流通一样经常捉迷藏的网站，决定迅速改善审议以便迅速掐断。为了调查海外服务器所在的网站，决定组成韩美联合调查组，积极推进加入国际公约。”

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