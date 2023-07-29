大规模压缩改组统一部……本来的任务不能改变. July. 29, 2023 08:09. . 尹锡悦总统昨天任命了新任统一部部长金暎浩。这是现政府执政以来，在没有通过国会人事听证报告的情况下第15次任命部长级官员。在野党以金暎浩的敌对性对朝观和提交资料不诚实为由，拒绝采纳听证报告。统一部当天公布了改组方向，内容为整合负责南北对话、交流和合作的4个组织，新设被朝绑架者、被朝扣留者、国军俘虏的专门组织。根据此次改革，统一部将缩减定员15%，即80多人左右。 在对朝强硬论者金暎浩就任之际提出的统一部改组方案，是尹锡悦总统本月初把统一部部长、副部长和总统统一秘书全部更换为外部人士，并表示“不能发挥对朝支援部那样的作用”并要求进行大规模变化而采取的措施。统一部接到了6名一级相当高层职员的辞呈，还预告了大规模结构调整。特别是交流合作局和南北会谈本部、南北合作地区发展企划团、南北出入事务所等4个对话与合作组织实际上将缩小到解散的水平。取而代之的是新设了直属部长的被绑架者专门组织，预计以人权为纽带的对朝鲜施压作用将会增大。 在朝鲜拒绝对话、经常进行挑衅和威胁的情况下，缩减统一部可能是不可避免的措施。统一部方面也要求，根据南北情况灵活地组织运营。但是，从随着政权交替和韩朝关系浮沉而经历严重曲折的统一部之前的轨迹来看，这是很久以前就已经预料到的命运。这就是为什么想起了统一部在李明博政府时期甚至提出废除，后被大规模缩减定员的受难期，乃至每当政府更替时国家情报院进行大规模人事大换血的原因。 随着时代和环境的变化，统一部内部组织的编制、功能和比重可能会发生变化。但是仔细观察朝鲜内部，稳定地管理韩朝关系、准备统一未来的本职任务不会改变。《政府组织法》也把统一部业务规定为“制定统一及南北对话、交流、合作相关政策和统一教育以及其他有关统一的事务”。为应对朝鲜的胡作非为式挑衅，统一部在政府一致谴责的情况下，不能被放弃不断寻求对话和交流、推进“通过接近实现变化”的核心责任。

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