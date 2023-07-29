“蓬皮杜中心首尔”美术馆将入驻63大厦……预计2025年开馆. July. 29, 2023 08:09. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 法国巴黎的现代美术馆蓬皮杜中心将于2025年在63大厦开业。韩华28日表示，已与蓬皮杜中心签订了设立运营“蓬皮杜中心韩华首尔（Centre Pompidou Hanwha Seoul）”的正式合同。此前，韩华于3月19日在法国当地与蓬皮杜中心签订了合作伙伴关系的谅解备忘录，并就在63大厦建立并运营美术馆的基本内容达成了协议。 韩华计划对63大厦分馆建筑物进行改造后，于2025年10月开馆运营美术馆。合同期限为4年，计划以蓬皮杜中心收藏的、代表20世纪及21世纪美术思潮的现代美术大师的作品为中心，每年举办2次企划展示。在展示普通人所熟悉的世界级巨匠的同时，还将大举展示从未在国内介绍过的代表作。除展示外，今后还将在多个领域得到蓬皮杜中心的持续咨询和合作支援。 韩华文化财团理事长申贤宇（音）表示：“将持续在国内展示高水平的世界杰作和同时代领先的艺术作品，并考虑作为帮助国内作家成长的全球艺术平台的作用职责。”

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