韩美利率差创历史新高，现在不是认为“符合预想”放松警惕的时候. July. 28, 2023 08:08. . 美联储昨天将基准利率上调了0.25个百分点。这是自去年3月以来第11次上调，也是自上月冻结一个月后再次采取紧缩措施。这一决定反映了美国想要实现2%的通货膨胀率，同时美国经济正在软着陆的自信心。通过此次上调，美国基准利率达到了22年来的最高值5.25%-5.50%。韩国基准利率在1月份上调后停留在了3.5%的水平，两国的利息差距扩大到了2.0个百分点。这是史无前例、从未经历的差距。 韩国政府和韩国银行虽然评价说，“这是符合预想的结果”，但对于对外依存度较高的韩国来说，负担相当大。因为，不得不担心外国资金会随着更高的利率流出、韩元贬值等金融市场的不安。值得庆幸的是，最近韩元对美元的汇率在1270韩元左右浮动，外国人股票和债券投资资金连续5个月呈现出净流入的基调，但是，还不能掉以轻心。 虽然很多观察人士说，此次实际上是最后一次上调利率，但随着美联储主席鲍威尔表明了9月份同时存在上调或冻结利率的可能性，韩美利率差距有可能进一步扩大。鲍威尔斩钉截铁地表示，“年内不会下调利率”，因此担心史上最大的利率逆转将持续相当长的一段时间。 问题是，与过去的利率逆转时期不同，此次同时出现了韩国出口不振和贸易收支赤字等实物经济萧条，因此支撑利率差距的余力吃紧。在第一、第二季度好不容易避免了负增长，年增长率预测值也越来越低等经济萧条持续的情况下，韩国银行也很难通过上调利率来应对。处于危险水平的家庭债务也是不安因素。在贷款利率再次动荡的情况下，银行圈家庭贷款仅上个月就增加了6万亿韩元左右。 再加上，由于美联储重新上调利率，如果美国地区银行等金融不安再次重演，商业用房地产萧条加剧，韩国金融圈也将不可避免地受到冲击。韩国证券公司的海外房地产投资规模为15.5万亿韩元，2年内到期的海外房地产基金接近30万亿韩元，但部分基金已经被处理掉，出现了危险征兆。也就是说，如果受到外部冲击，金融市场可能会出现无法控制的动荡和急剧的资本流出。 韩国政府和货币当局要先发制人地观察国内外危险因素，彻底应对金融市场的变动性。继韩日货币互换之后，与其他国家的中央银行签订货币互换协定，确保“美元安全阀”。现在不能因为不会立马出现韩美利率差带来的不安而掉以轻心。

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