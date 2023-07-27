半数首尔公寓交易的买卖价比之前有所上升. July. 27, 2023 08:12. by 李祝福记者 bless@donga.com. 1、首尔市江南区狎鸥亭3区重建联合会最近选择熙林综合建筑师事务所财团（熙林，音）作为设计企业。在首尔市把3区容积率限制在300%以下的地区，熙林提出了将容积率提高到360%的设计方案。由于这是严重的违反行为，首尔市向警方告发了熙林，并下达了停止公开募集的纠正命令。虽然熙林采取了在成员投票之前把容积率降至300%、不存在问题的立场，但首尔市表示，“目前狎鸥亭3区还没有设计公司”，不久后将着手调查联合会运营等方面是否存在问题。 2、大宇建设去年11月获得了总事业费7900亿韩元的龙山区汉南2区再开发的施工权。当时大宇建设提出了把适用于汉南新城的90米高度限制放宽到118米建造公寓的条件。按照现行标准，应该建20层左右，但大宇建设打算再建7层左右，以最大限度地提高收益性。大宇建设甚至提交了“如果无法变更（高度限制），将询问施工者的再信任，并遵从联合会的意愿”的保证书。大宇建设的立场是，“将在开工时间2025年之前与首尔市进行协商”，但具体协商尚未实行。 最近，在首尔主要再开发、重建事业现场，因为不符合现行标准的条件获得设计权或施工权，与当局发生矛盾的事例接连不断。最近，随着公寓价格的恢复趋势，再加上政府缓解规制的趋势，联合会推进了把成员收益最大化的计划，正在助长市场混乱。特别是在首尔各地，随着大规模整备事业的速度加快，首尔全境的重建再开发事业场事业费共推算为36万亿韩元，导致有人担心这样的混乱在其他工地也会反复出现。 明知大学房地产系教授权大众（音）表示：“政府应该明确原则，但应该观察是否要采取不必要的限制，使首尔市中心住宅核心供应源——再开发、重建顺利进行。过度的整备计划会推迟事业或加重不必要的矛盾。”

한국어