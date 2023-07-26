韩国陷入“萧条型增长”泥潭，必须刺激内需、填补出口空白. July. 26, 2023 07:52. . 第二季度韩国的国内生产总值（GDP）比第一季度增加了0.6%。虽然确实是增长，但进口比出口大幅减少，这是典型的“萧条型增长”。消费和投资同时减少，使下半年景气反弹的可能性变得暗淡。最近，亚洲开发银行将韩国今年的增长率预测值下调至1.3%，昨天国际货币基金组织将预测值下调至1.4%，自去年1月以来连续5次下调。 韩国的实际国内生产总值继第一季度的0.3%之后，连续两个季度避免了负增长。但是带动前一季度增长的消费却变成减少了0.1%，设备、建设投资也出现了负增长。前一季度还是正值的出口额也减少了1.8%。尽管如此，增长是因为国际油价下降导致进口减少了4.2%。导致出口萎缩的半导体不景气、中国经济萧条的恢复时间等也在持续推迟。最终，今年经济的成绩单取决于能否挽救冻结的消费和投资。 最近消费、企业投资萎缩并不是因为民间没有钱。据韩国银行推算，新冠疫情流行的3年间，韩国家庭积累了超过100万亿韩元的储蓄。这是相当于国内生产总值5%的巨额资金。这是疫情导致消费机会减少而工资收入等持续上升影响的结果。虽然新冠疫情已经结束，但这些资金并没有用于扩大消费、偿还负债，只是起到了助长住宅市场不安的雷管作用。 由于担心增加至1089万亿韩元的财政赤字和通货膨胀，政府也很难在扶持经济上投入资金。要想打破低增长局面，必须让民间积累的资金流向有助于增长的消费和投资。国际货币基金组织在调整各国增长展望时提出的分析可能会成为线索。与增长预测下降的韩国相反，此次日本和欧元区的预测值分别为1.4%和0.9%，各提高了0.1%。美国为1.8%，上升了0.2%。原因是，由于旅游等服务业强大，经济“软着陆”的可能性增大。 与制造业相比，服务业对经济冲击的弹性更大，复原力也更强。在出口萎缩的现在，是提高韩国服务产业水平的好机会。政府应该带头为医疗、旅游、演出等高附加值服务业投资开辟道路。有必要尽快处理已经12年未能越过国会门槛的《服务产业发展基本法》，加快缓解阻碍生产效率提高的规制。

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