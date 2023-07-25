报勋部从白善烨显忠院档案中删除“亲日派”字样. July. 25, 2023 08:01. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 国家报勋部24日删除了6•25战争英雄、韩美同盟的象征性人物白善烨将军（1920~2020年•照片）的国立大田显忠院安葬者信息中的“亲日反民族行为者（亲日派）”字样。 之前在报勋部和大田显忠院网站主页的“安葬者搜索及线上参拜栏”中查询白将军的话，在备注栏上写着“武功勋章（太极）授予者”的事实和“亲日反民族行为真相查明委员会决定将其定为亲日反民族行为者（2009年）”。 文在寅政府时期的2019年3月，当时国防部和报勋处决定加入“亲日将军安葬现状信息”，在白将军的安葬仪式（2020年7月15日）第二天就记载了该句子。当时，执政党（共同民主党）部分人士主张安葬在国立墓地的亲日争议人士的破墓，引发了争议。 报勋部就删除决定表示：“在没有法律依据的情况下，记载与安葬资格无关的句子，很难认为符合设立国立墓地的目的。”接着，他们认为，其他安葬者没有记载犯罪经历等与安葬资格无关的信息，却只对特定人的特定事实进行筛选，让人强烈怀疑这是不是出于不纯意图的侮辱白将军、贬低他的名誉的区别对待，同时也忽视了安葬者之间的均衡性。 报勋部还表示：“据内部调查结果显示，虽然存在损害遗属名誉的可能性，但并没有听取遗属的意见，也没有进行缜密的法律讨论等程序上的正当性也无法得到保障。” 2005年卢武铉政府时期，总统直属的亲日反民族行为真相查明委员会在2009年发表了包括白将军在内的1000多名“亲日派”名单，称白将军在日本帝国主义强占时期的满洲间岛特设队工作期间围剿了独立军。今年2月，白将军的遗属方面曾提出请愿书，称相关文句的记载违反了《国立墓地法》，损害死者及遗属的名誉，要求删除文句。 报勋部部长朴敏植表示：“白将军确实在间岛特设队服役，但没有围剿独立军的客观资料”，“用亲日派框架损害白将军的名誉是不对的。”他接着说，“今后将竭尽全力，避免在没有法律依据的情况下任意记载不符合国立墓地设置目的的事项。”

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