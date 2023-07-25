背离西方的“中国资金”，为寻找资源，转向东南亚、南美和中东. July. 25, 2023 08:00. by 北京=常驻记者 金基龙、金宝拉记者 kky@donga.com、purple@donga.com. 曾在过去的10多年里向美国和欧洲进行攻击性投资的“中国资金”正在背转身去。认为发展可能性很高、涌向中国的“全球资金”也正在离开。有分析认为，由于美国和中国的矛盾全方位激化，双方都不愿意投资，两国都陷入了蒙受损失的“减法”游戏。 ● “中国不会增加对发达国家的投资” 美国《华尔街日报》23日援引联合国贸易和发展会议的资料报道说，去年中国的海外直接投资为1470亿美元（约189.3360万亿韩元），比前一年减少18%。与最多的2016年（1961亿美元）相比，减少25%。 特别是中国资本从美国、欧洲等西方发达国家大量流出。据美国智库“美国企业研究所”和传统基金会透露，2016年中国企业在西方七个主要工业国（G7）进行的收购合并有120件，但去年只有13件。同年，中国企业全体海外投资中42.8%的840亿美元（107.6712万亿韩元）集中在西方七国，但去年仅为74亿美元（9.4779万亿韩元），占18%。 另外，2017年中国海南航空集团购买美国纽约曼哈顿地标公园大道大厦等，几年前中国资本还在主要发达国家大举购买大型房地产，但今后很难看到这样的投资。也就是说，在日益激化的美中矛盾中，美国房地产和企业不再是对中国资本有吸引力的投资地。企业研究所高级研究员德里克·西泽斯预测：“（中国国家主席）习近平在世期间，不会回到中国海外投资达到顶峰的2016年。” 中国正在把目光转向东南亚、中东、非洲等新兴市场。为了在可再生能源和电动汽车电池等未来产业领域掌握主导权，主要考虑了这些地区的大消费市场和资源丰富。《华尔街日报》解释说：“中国在东南亚设立工厂或购买南美矿山上花费了很多钱。这是为了加强与新兴国家的纽带，确保（稀有金属等）主要资源的接近性。” 去年，中国企业对这些新兴市场的投资额为245亿美元（31.5241万亿韩元），比2021年增加13%。在电动汽车电池核心原料镍储量居世界第一的印度尼西亚，投资比重为17%，投入了从西方流出的中国资金。中国国营石油企业中国海洋石油公司向巴西投资19亿美元（24447亿韩元），电动汽车企业比亚迪在泰国投了资。 ● 西方资本也掀起了脱离中国的“热潮” 西方资本也在背弃中国。据中国商务部透露，今年第一季度（1-3月）对中国的外国直接投资为200亿美元（25.61万亿韩元），减少到仅为去年同期的1000亿美元（128.500万亿韩元）的五分之一。将今年定为“中国投资年”的中国政府虽然为吸引海外资本而努力，但第二季度（4-6月）的外国直接投资也比去年同期减少2.7%。 英国《金融时报》指出，包括制定反间谍法在内的中国当局的高压性社会控制和拜登美国政府限制尖端产业在中国投资的措施，使外国人对中国投资犹豫不决。据《金融时报》报道，全球咨询企业贝恩公司向中国地区的新职员通报说：“要到2025年才能开始工作。”也就是说，中国国内没有工作。据悉，另一家咨询企业麦肯锡中国分公司的约一半职员也因没有工作而放弃业务，波士顿咨询集团中国分公司最近举行了为承揽工作的战略会议。

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