“摸了一下两尊半跏思惟像，根据脚尖不同微笑也不一样……即使看不见也能感觉到”. July. 24, 2023 07:45. by 李素妍记者 always99@donga.com. “能感觉到。这是确信的微笑。” 20日，在首尔龙山区国立中央博物馆1楼展示室。完全看不清前面的盲人首尔盲人学校教师李镇锡（44岁•音译）一只手摸到了国宝金铜弥勒菩萨半跏思惟像（1962-2号）模样的嘴角，另一只手摸到了右脚尖。用指尖一一触摸佛像脚趾的李某嘴角露出淡淡的微笑，并说出了上述一番话。 “脚趾头朝天立着。如果说旁边的国宝金铜弥勒菩萨半跏思惟像（1962-1号）的脚尖是放松的话，那么这座佛像则是用力的。心里好像做出了某种决断。虽然两尊佛像露出同样的微笑，但微笑的意义却各不相同。” 国立中央博物馆以今年9月开馆为目标，正在建设面积达157.54平方米的“五感”展示室。将两尊国宝半跏思惟像并排布置在一起，从2021年11月开馆至今，约有100万人参观了“思惟的房间”，为了让盲人也能够体验到，进行了特别布置。该展厅没有"“不要碰文物”的禁忌。代替真正的国宝，再现了原来大小和材质的两尊半跏思惟像和16个微型模型等共30件佛像模型，让盲人尽情地用指尖触摸和感受。展厅里摆放着为赋予大自然的效果而特别制作的香气。 国立博物馆为盲人设置常设展示室尚属首次。国立中央博物馆将李某等30多名盲人选定为咨询委员和事前体验团，共同设计空间。当天，李某也做出了尖锐的评价。他说：“馆长和向导一一告知动线，帮助体验固然好，但思惟不是别人代替，而是我自己要完成的”，“希望建立盲人可以独自欣赏的系统。”博物馆接受了李某的意见，为了让盲人在没有向导的帮助下体验，决定准备包含展示室内移动路线和遗物说明的音频指南。 企划五感展示室的国立中央博物馆教育课长张恩贞（音）说：“听说‘博物馆是视觉障碍学生回避的现场学习场所第一名’的故事，受到了冲击，所以决定建造展览室。”在盲校学生中，博物馆与美术馆、水族馆并称为三大回避空间。“思维之屋”展示对盲人来说是毫无意义的空间的这种自我反省也成为了准备该展示室的动机。 李某表示，希望与非残疾人一起参加为残疾人准备的节目。 “我想谈谈盲人用指尖感受到的文物和非残疾人用双眼看到的文物之间有什么样的相同和不同之处。也许心里所画的文物的样子没有想象中那么不同（笑）。” 最近美术馆和古宫也降低了阻碍残疾人体验的门槛。京畿龙仁市湖岩美术馆在截止到9月10日的“一点天空金焕基”展示会上免费租赁“色觉异常矫正用眼镜”。文化遗产厅与盲人专门解说员一起，以事前申请者为对象运营体验景福宫和昌德宫的项目。其中包括用手触摸宫殿缩小模型的体验。去年首次引进的该项目今年从本月18日开始重新启动，除周末和公休日外，将在平日运营。

한국어