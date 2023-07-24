朝鲜威胁“核打击”两天后……周末凌晨发射3-4枚巡航导弹. July. 24, 2023 07:47. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鲜22日凌晨向西部海域发射了数枚被推测为“朝鲜版战斧”的远程巡航导弹。这距离朝鲜就美军战略核潜艇“肯塔基”号（SSBN-773）进入釜山港威胁称“符合使用核武器的条件”仅两天。韩国军方认为，此前在19日凌晨，朝鲜向东海发射很可能是“朝鲜版伊斯坎德尔（KN-23）”的短程弹道导弹三天后，再次选择凌晨脆弱时间段进行突袭式核打击威胁。在朝鲜主张为“战胜节”的停战协定日（27日），韩美当局正在密切关注即将举行大规模阅兵式的迹象。 ● 似乎是针对韩国和驻日美军进行模拟核打击试验 据韩国军方23日透露，从22日凌晨4时左右开始，朝鲜从内陆地区向西部海域发射了多枚巡航导弹。韩美当局正在分析卫星和预警机等捕捉到的详细飞行参数。韩国军方消息灵通人士表示：“估计发射了3-4枚被称为‘朝鲜版战斧’的‘箭-1’型或‘箭-2’型。”朝鲜今年3月22日声称，在咸镜南道咸兴一带发射了搭载模型核弹头的“箭-1”型和“箭-2”型各4枚，进行了在600米“超低空”上空爆炸的试验。朝鲜还声称，在东部海域设定的1500公里和1800公里的距离上，沿着椭圆和“8字型”轨道飞行后命中目标。 这次也有可能进行了同样方式的测试。巡航导弹的飞行速度虽然达不到音速（时速约1224公里），但由于在数十至数百米的超低高度改变轨道飞行，所以很难通过雷达进行探测和追踪。“箭-1”“箭-2”型的射程（最长2000公里）包括韩国和日本全境。韩国军方官员表示：“这是在威胁，随时都可以用核打击韩半岛全境和部署美国增援战斗力的驻日美军基地。” 朝鲜在19日以从平壤顺安到“肯塔基”号进港的釜山南区海军作战基地的射程向东部海域发射“KN-23”后，这次又动用巡航导弹进行武力示威，是在威胁：不管采用哪种导弹，都可以用战术核武器攻击美国的延伸威慑战斗力。 韩国军方相关人士表示：“朝鲜国防相姜顺南20日威胁说美军战略核潜艇停靠等美国战略资产的可视性增加相当于‘使用核武器的条件’后，用巡航导弹对韩国国内的主要目标和驻日美军基地等进行了同时多发的模拟核攻击试验。” 针对韩美核磋商小组的出台和美军核潜艇进港等韩美强化延伸威慑，预计朝鲜将继续进行“对抗挑衅”。韩国军方认为，很有可能在“战胜节”（27日）前后进行展示核武器高度化的追加挑衅或武力示威，因此正在尽全力做好对朝监视。 ● 设置大型浮桥等，阅兵式临近的迹象 据“美国之音”当地时间21日报道，民间卫星20日拍摄的照片中捕捉到了平壤金日成广场前和大同江对面连接的两座大型浮桥。去年4月和今年2月，朝鲜也在阅兵式一周前在同一位置设置了大型浮桥。据“美国之音”报道，浮桥上设置了烟花爆竹和照明设施等。 韩美认为，这是纪念“战胜节”阅兵式临近的征兆。朝鲜在今年2月建军节75周年阅兵式上首次公开“火星-18”型固体燃料洲际弹道导弹，此次阅兵式上是否也会出现新的战略武器，备受关注。朝鲜一直在逢五逢十的重大庆祝阅兵式上公开了展示核武器、导弹高度化的新武器。

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