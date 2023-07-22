韩美日首脑会谈将于8月在华盛顿举行……新安保体“东北亚三角”会出现吗？. July. 22, 2023 07:51. . 据悉，韩美日三国首脑会谈将于下月18日在美国华盛顿近郊的总统别墅戴维营举行。这是三国首脑首次在出席多边国际会议的契机之外聚在一起举行三方会议。总统室表示：“将就对抗朝核的安保合作和全球供应网合作等主要议题进行密切的讨论。”在这种情况下，朝鲜就美军战略核潜艇停靠釜山港一事威胁称：“这符合根据我国核武力法令使用核武器的条件。” 韩美日首脑经常在国际会议上会面，但像这样单独聚在一起是为了展示三国合作进入了新的阶段。拜登总统邀请韩日两国首脑到现代史上的重大历史外交现场戴维营，也是为了在此次三方会晤中赋予特殊意义。也有分析认为，这是不是考虑到了超越今后三国首脑会谈的定期化，成立新的三角协议体“东北亚三角”。 事实上，三国合作早已启动，但由于韩日之间的竞争和矛盾，以美国为中心的两个双边同盟并驾齐驱。但是随着朝核威胁的高度化，三国安保合作的必要性进一步提高，因此最近韩日双边关系也取得了急速进展，奠定了坚实的基础。最终导致韩美日“三角”体制的就是朝核和导弹的威胁。 朝鲜最近也在韩美核磋商的组第一次会议前后进行了导弹武力示威。朝鲜前年进入战术核武器实战部署阶段，去年还制定了将先发制人的核使用正当化的法令；前天甚至对美国战略核潜艇的进入釜山进行了先发制人的核攻击。威胁的增加会带来同盟的强化。朝鲜的挑衅和威胁程度越高，只会招来战略轰炸机、航空母舰、核潜艇等更多的美军战略资产。 拜登政府希望继美国、日本、印度和澳大利亚四国协议体“四方安全对话”和美国、英国和澳大利亚的核潜艇同盟“奥库斯”之后，将韩美日三角体制发展成为牵制中国的安保协议体。中国肯定会做出敏感的反应，而且还会使韩中关系紧张。战略坐标的移动不可避免地出现摩擦，减少摩擦才是外交力量。韩国面临着不与最大贸易国反目成仇，引导其发挥解决朝核问题的建设性作用的艰巨课题。

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