轨道上出没的轮廓的真面目. July. 22, 2023 07:50. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 1994年深秋，30多岁的男性列车司机泽木秀夫在运行列车时遇到了“剪影（轮廓）”。在路灯的灯光下，映照出的轮廓像人一样。惊慌失措的泽木用右手转动刹车装置，使列车紧急停止。虽然确认了线路，但没有发生事故的痕迹。站务员也表示：“没有接触的痕迹。也没有发现不明身份者。”剪影像是被风吹走了似的消失了。难道剪影是人吗？到底发生了什么事情呢？ 这是被誉为日本“社会派”推理小说作家的高野和明的新作长篇小说。这是和明作家继批判日本帝国主义大规模屠杀的长篇小说《种族灭绝 Genocide》（2012年•黄金茄子）后，时隔11年再次出版长篇小说。此次小说是以1962年东京列车追尾事故160名死亡者中一名身份不明者的事件为主题的。 小说是从月刊记者松田纪夫采访心灵特辑报道开始的。松田接到了一张在轨道上模糊拍摄一名女性的举报照片。为了掌握真伪，与目击者和警察见面的松田掌握了女性的真实身份是过去因列车事故死亡的人物的情况。松田一直在寻找能引起兴趣的报道，逐渐好奇“为什么女性的灵魂无法离开地面”。松田在面对女性的“幽灵”后，哀切地描写了2年前去世的妻子的灵魂，抱着希望后又面临绝望的心理。 这本书在日本引起了话题，甚至被提名为今年日本大众文学奖直木奖候选人。因为以事件为主进行得非常快，所以吸引力很高。通过忠实的资料调查和采访，真实地描写了担心死角地带发生的事故，每天运行的铁路司机们的日常生活。为了反映泡沫经济崩溃后像心灵一样被刺激恐怖的故事所席卷的日本社会面貌，以20世纪90年代为背景，与最近的韩国现实似乎也没有太大的距离。

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