韩国也将从明年开始引入延长赛决胜负制，无胜负平局情况将消失. July. 21, 2023 08:05. by 李憲宰 uni@donga.com. 从明年开始，韩国职业棒球一线队联赛也将引入延长赛决胜负制。据此，因暴雨、地震、台风等自然灾害，比赛中断的无胜负平局情况将消失。 韩国棒球委员会（KBO）20日发表了包含上述内容的“KBO联赛•Team Korea升级项目”。KBO事务局解释说：“这是同时提高联赛比赛水平和棒球国家代表队的战斗力，并扩大棒球基础的长期综合对策。” 主要内容是，在美国职业棒球大联盟（MLB）和世界棒球经典赛（WBC）等各种国际大赛上实行的各种措施也适用于国内职业棒球。MLB今年引进了延长赛决胜负战，如果正规局（9局）内没有分出胜负，从延长赛第10局开始，在无人出局2垒有人的情况下开始展开攻击。KBO相关人士表示：“将跑垒员放在二垒，还是放在一、二垒开始等细节还没有确定。为了寻找在胜负上增加紧张感的方案，我们将进行多种模拟。”韩国也在二线队联赛发展联盟（Future League）从去年开始适用延长赛决胜负制，将跑垒员放在1、2垒的情况下开始比赛。 MLB为了缩短比赛时间，今年引进的“定时器（Pitch Clock）”将从明年开始首先引入发展联盟。今年下半年，KBO将在举行第1、2线队联赛的所有棒球场上设置定时器运营装备。KBO计划明年经过未来联赛的运营，在一线队联赛中尽快引进定时器。 为了激活棒球的活力，MLB今年采用的防守移位限制也将从明年开始适用于发展联盟。一线队线联赛的目标是在2025年引进。1名投手至少要面对3名击球手的规定也将在2024年和2025年分别引进到发展联盟和一线队联赛。这是MLB和WBC已经在实施中的规定。 另外，出于长远的角度考虑，KBO决定引进机器人裁判来判定坏球和好球的“坏球和好球自动判定系统”。引进与否和时间尚未确定。KBO还为了加强韩国棒球的国际竞争力，决定恢复专职主教练制。辅佐主教练的教练也将选拔为专职教练。

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