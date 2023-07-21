韩国将在龙仁等7处建立尖端产业园区……9年内民间投资达614万亿韩元. July. 21, 2023 08:07. by 世宗=金炯民记者、金道亨记者 kalssam35@donga.com、dodo@donga.com. 韩国将在京畿道龙仁市、平泽市以及全罗北道新万金等7地建立半导体、二次电池、显示器等特色园区。到2042年为止，在这些国家尖端战略产业特殊化园区投入的民间投资资金将达到614万亿韩元。 韩国政府20日召开第三次尖端战略产业委员会，选定了7个将新建尖端特色园区的地方自治团体。此前，在今年2月进行的公开招募中，有21个地方自治团体提出申请，平均竞争率达到了3比1。产业通商资源部部长李昌洋强调：“特色园区的建设对形成超差距革新生态系统具有重要意义。” 在半导体领域，龙仁、平泽和庆尚北道龟尾市被指定为特色园区。以二次电池为例，忠清北道清州市、庆尚北道浦项市、新万金、蔚山市申请成功；显示器特色园区将进驻忠清南道天安、牙山市。按尖端特色园区分类，三星电子、SK海力士、LG能源解决方案、三星SDI等将起到锚定企业（先导企业）的作用，到2042年为止共投资614万亿韩元。当天，政府还追加指定了安城（半导体）、釜山（半导体）、光州（未来汽车）、大邱（未来汽车）、忠北（生物）等5个原材料、零部件、装备特色园区。 在被指定为尖端特色园区的地方，将在税制、预算、行政等方面进行多种支援。特别是，如果60天内未处理许可，将适用视为已批准的许可到时即准制。优先支援用水、废水处理设施等基础设施建设费用，必要时免除预备妥当性调查。政府计划在今年下半年（7月-12月）制定针对不同特色园区的详细培育计划。 此前极力引进尖端特色园区的地方自治团体之间悲喜交加。同时被指定为尖端特色园区和材料、零部件、装备特色园区的全罗北道表示：“期待销售额达到196万亿韩元，创造14.5万个工作岗位的效果。”相反，争取指定半导体领域尖端特色园区的仁川市相关人士表示：“感觉就像大学考试落榜一样。” 部分人士指出，此次选定特色园区是明年议会选举前“安抚选区民心”之举。除了没有申请尖端特色园区的江原特別自治道外，其他7个道将全部建立特色园区。也有人担心，如果政权交替，有可能失去推进动力。仁荷大学能源工学系特聘教授姜天九（音）表示：“地方自治团体之间不是‘分而食之式’，而是应该提供实际企业可以进入的基础设施。特别是政府和地方自治团体应该共同致力于确保企业的海外原料、原材料供应网。”

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