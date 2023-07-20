尹总统登上美国核潜艇“巩固安保”……北韩针对核潜艇发动SRBM挑衅. July. 20, 2023 08:03. by 張寬錫, 孫孝珠 jks@donga.com,hjson@donga.com. 19日，随着韩美核协议集团（NCG）的出台，尹锡悦总统访问了时隔42年启航的美国海军战略核潜艇肯塔基号（SSBN-737），并强调：“韩美两国今后也将通过定期开展核协议集团、SSBN等战略资产，以压倒性的、坚决应对正在高度化的朝鲜核导弹威胁。”随着NCG的出台，两国阐明了“韩美一体型扩张遏制”，在非常时期将韩国意见反映到美军的核战斗力运用上，韩国总统登上了美国核心战略资产，展示了有效的扩张遏制力量。 尹总统当天访问了肯塔基舰停泊的釜山海军作战司令部内的1号码头，并表示：“访问了目前最强大的战略资产之一的美国SSBN肯塔基舰，意义深远，非常踏实”，“肯塔基舰的展开充分体现了韩美两国定期展开美国战略资产、防御扩张抑制执行力的意志。” 强烈反对NCG首次会议和肯塔基号入港并预告军事攻势的北韩19日凌晨发射了两枚可以搭载战术核武器的“北韩版伊斯坎德尔”（KN-23）近程弹道导弹。据联合参谋本部透露，在平壤顺安一带发射的导弹向东北方向飞行550公里，最终落在了东海。从顺安到前一天肯塔基舰入港的釜山南区海军作战司令部釜山作战基地的距离约为550公里。这被解释为，飞行射程精确到可以触及釜山的550公里。

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