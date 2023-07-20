“越北美军砸车面临惩戒……大笑后向北跑去”. July. 20, 2023 08:02. by 李智润记者 asap@donga.com. 美国媒体18日援引美国国防部的话报道说，在参观板门店共同警备区（JSA）时越过军事分界线（MDL）前往北韩的驻韩美军是二等兵特拉维斯•金（23岁•照片）。 据美联社报道，2021年1月加入美国陆军并担任骑兵侦察兵的金二等兵去年作为驻韩美军在京畿平泽市汉弗莱斯营服役。去年9、10月醉酒后他对民间人士施暴时被抓获，还被首尔西部地方法院处以过罚款。 今年5月，他在首尔新村醉酒后撞毁停放的车辆时被警察逮捕。本月17日，被美国宪兵拘留的二等兵金某为接受追加处罚，在被遣送回美国得克萨斯州布里斯堡基地的途中在仁川国际机场销声匿迹。 美国哥伦比亚广播公司（CBS）报道说，金二等兵18日表示自己是民间人士，在参加共同警备区参观之旅后，在参观板门店建筑物时突然大笑起来，然后跑向北方。目前尚不清楚他如何前往离机场约85公里的共同警备区。 在朝美军事紧张加剧的情况下，两国军事当局之间能否进行对话备受关注。美国白宫发言人卡琳•让-皮埃尔在当天的例行新闻发布会上表示：“美军自发（wilfully）未经当局许可越过军事分界线前往北韩”，“美国国防部正在与北韩人民军进行接触，并与瑞典和韩国进行合作。”但是，美国印度太平洋司令部司令约翰•阿奎利诺在美国阿斯彭安全论坛上表示，与北韩的沟通“尚未实现”。 居住在美国威斯康星州乐信的金二等兵的母亲对ABC广播说：“（儿子）好像疯了”，“希望他回家，回到美国。”

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