三星为配合“Galaxy Unpacked”活动，在纽约等7个地方设置体验空间. July. 19, 2023 08:06. by 郭道英 now@donga.com. 三星电子为配合旗下新产品折叠式智能手机公开活动“Galaxy Unpacked”，在全球主要城市开设展示新产品和创新技术的体验空间。三星电子18日表示，将从26日（当地时间）开始，在包括举办Galaxy Unpacked活动的首尔在内的釜山、美国纽约、法国巴黎、德国柏林、阿拉伯联合酋长国迪拜、泰国曼谷等全世界6个国家的7个城市依次开放“Galaxy Experience Space”。韩国将从28日到下月20日在首尔城东区圣水洞和釜山广安里运营体验空间。 三星电子将以“Join the flip side”为主题，组成体验空间，意为以“与以往不同的世界（flip side）”招待消费者。在以公开市场为主题的体验空间里，可以体验△最新Galaxy机器 △通过机器之间连接的Galaxy生态系统 △三星支付等多种形态的折叠式新产品。 访客们可以在体验空间体验设计革新、游戏经验、多内容鉴赏等最新功能，还可以用饰品等完成自己的智能手机设计。通过三星支付，还可以享受在普通卖场购物的体验。

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