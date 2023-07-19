韩国政府不服国际仲裁法院判决……提起诉讼请求撤销“向埃利奥特赔偿1400亿韩元”. July. 19, 2023 08:06. by 許桐準 hungry@donga.com. 韩国政府18日针对要求向美国对冲基金埃利奥特管理公司赔偿约1400亿韩元的投资者-国家间诉讼判决提起了取消诉讼。其核心要义是，国民年金公团行使表决权与埃利奥特投资无关，并非“政府层面的行为”，因此不构成投资者-政府间事件。 法务部长韩东勋（照片）当天在政府首尔大楼召开的新闻发布会上表示：“向国际常设仲裁法院申请了对判定作出解释和更正，并向仲裁地英国法院提出了取消诉讼。”这距离国际设仲裁法院作出赔偿判定已经过了28天。韩国政府要想不服判决结果，必须在当天之前提起诉讼。 对于提起诉讼的理由，韩东勋解释说：“少数股东不因行使自己的表决权向其他少数股东承担责任，这是全世界公认的商法上的大原则与常识。国民年金只是三星物产股东之一，因为行使自己的商业表决权而对其他股东艾利奥特进行损害赔偿，这种做法违反了上述原则。”他还说：“国民年金只是行使了表决权，并没有超越其权限向任何人施加压力或行使超过（表决权）范围的权利。”其核心要义是，仲裁法院承认埃利奥特方面所主张的国民年金表决和三星物产股东损失之间存在因果关系，违反了商法原则。 对于仲裁法院以涉嫌不当介入合并过程而被判有罪的前保健福利部部长文亨杓等人的判决为依据，他明确表示，“这一案件与刑事判决属于不同的两条线”，划清了界限。曾在干预国政特别检察组调查过该事件的韩东勋表示：“对于这一事件，我比任何人都清楚全貌。即使存在确定表决权行使方向的部分违法行为，也不是向埃利奥特赔钱的性质。” 法务部的立场是，仲裁法院认为国民年金是“事实上的国家机关”也是不对的，认为法庭人为地引用了韩美自由贸易协定没有规定的概念。此外，国民年金没有说服或笼络其他股东，因此不能看作是当局的“措施”。法务部还表示：“埃利奥特的本国美国在该事件的仲裁审判过程中，也在非争议当事国的意见中，提出了符合韩国论点的意见。”

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