积水惨案发生后，市政府：“没有接到道政府的电话”……道政府：“不可抗力”……警方：“人手不足”. July. 18, 2023 07:59. by 宋有根记者、朱贤宇记者 big@donga.com,woojoo@donga.com. 关于被记录为最恶劣的地下车道泡水惨案的忠北清州市兴德区五松邑宫坪第二地下车道事故，核心的疑问是，“河水涌来，为什么没有人阻止车辆进入?”对此，清州市和忠清北道、警方等17日都表现出急于将责任推卸给对方的姿态。专家们指出：“根据灾难基本法，清州市负有最大的责任。其他行政机关也不能完全逃避责任。” ● 急于推卸责任的清州市和忠清北道 首先，清州市主张：“因为没有接到忠清北道方面的联系，所以没能采取应对措施。”清州市相关人士解释说：“市层面成立了总管灾难安全对策本部，以区和邑面洞为单位编制并运营了紧急工作人员。当天凌晨2点15分，还将灾难安全对策本部提升到了三级紧急。”他还表示：“根据《道路法》，相关道路的控制权限在忠清北道。”但是，清州市自然灾害灾害手册中有“应该限制泡水及泛滥地区的居民躲避和通行”的内容。 清州市下属的兴德区表示：“清晨6点半左右，从锦江洪水控制所接到美湖川泛滥危险的事实通报后，向市里进行了通报。”区相关人士解释说：“兴德区不是自治区，而是普通区，区厅长也由清州市任命。没有特别的灾难应对指南。”意思是说，根据《灾难安全法》对国家和地方自治团体应对义务等的规定，灾难应对主体是地方自治团体，但兴德区在地方自治法上不属于地方自治团体。 忠清北道承认道路管理有责任。作为发生惨案的地下车道的管理主体，忠清北道在事故发生4小时前已经从锦江洪水控制所接到了危险通报，但是并没有向警方等提出交通控制协助要求。尽管如此，忠清北道仍然认为，“清州市和行政中心综合城市建设厅（幸福厅）负有首要责任”。忠清北道相关人士表示：“如果幸福厅不降低泛滥的美湖川周边的堤坝高度，就不会有问题。从事故当时的情况来看，水突然涌来，存在不可抗拒的一面。” 对此，警方相关人士表示：“112接到的报警中，没有接到忠清北道、清州市、兴德区等任何地方的道路管制要求。” ● 警方和消防部门也错失防止事故发生的时机 但警察和消防也不能摆脱责任。据忠清北道警察厅透露，警方从事故发生的15日上午7点半开始到上午9点为止，共接到了15件与泡水相关的112报警。 特别是在开始泡水约40分钟前的上午7点58分左右接到的报警中，报警人表示，“好像得把宫坪地下车道管制起来，甚至具体指定了场所。但当时警方因为江内面塔渊十字路口到处出现泡水，将警力集中到了这一带。警方相关人士表示：“当时因山体滑坡和市中心道路积水，已经动员了全部人力。追加交通管制存在困难。” 消防方面在事发当天上午7时51分左右接到了“堤坝流失，可能会溢出，请到现场采取措施”的请求。但直到上午8点3分左右才到达地下车道附近，停留了26分钟，在向清州市传达情况后在事故发生前的上午8点29分左右离开了现场。消防相关人士表示：“据我所知，当时曾试着向清州市政府和兴德区厅分别拨打3次和7次电话，但均没有人接听，因此前往了其他现场。” 草堂大学消防行政学系教授孙元培（音）表示：“根据灾难基本法，在地方上发生灾难时，因为中央政府介入需要一段时间，因此赋予最了解地区情况的基础团体负责人执行权。首先，基础团体负责人清州市市长负有最大的责任。但是从情况来看，忠清北道和警察等也不能完全逃避责任。”

한국어