在像咖啡厅一样的图书馆喝“一杯书”吧. July. 18, 2023 07:57. by 李素妍记者 always99@donga.com. “因为缺少可以休息的公共空间，所以人们都涌向咖啡厅。也就是说，正在支付社会费用。图书馆应该成为市民们可以好好休息的地方。” 设计室内外公共图书馆内部空间的Mat.E Architects所长李炳旭（42岁）、金洪哲（38岁）、金成镇（38岁）三人11日在首尔广津区峨嵯山森林图书馆如是说。他们强调：“像广场和公园一样重要的建筑物是图书馆”，“图书馆的竞争者不是读书室，而是‘星巴克’等咖啡专卖店或游乐场。”他们从获得“2020大韩民国空间文化大奖”总统奖的全北全州青少年图书馆“宇宙路1216”（共同设计）开始，到最近为止设计了全国8个公共图书馆。 去年8月开馆的峨嵯山森林图书馆是他们设计内部的“像咖啡厅一样的图书馆”之一。该图书馆原本是垃圾集散场，地上2层，面积为388.92平方米，新建楼层高达8.3米，一面有正面玻璃窗。在那另一边，峨嵯山和谐庭院的风景尽收眼底。在露台上，人们可以一边聊天一边休息。金洪哲所长表示：“不想用书柜遮挡玻璃窗之间的光线，所以设置了面向庭院的桌子”，“即使不一定看书，也能享受窗外的风景。” 拥有60个座位的该图书馆从开馆当天开始到今年6月为止，在约10个月的时间里共接待了11.7098万名参观者，成为了“热门场所”。Instagram上也有不少人在该图书馆留下打卡认证照。金成镇所长表示：“前往咖啡厅的人们再次被吸引到了图书馆。” 今年1月新开业的广津区紫阳4洞图书馆也是他们改造的。2008年，该图书馆在洞居民中心1楼231平方米的空间里开张，原来书柜紧挨着天花板，即使打开灯也会有阴影。甚至让人感觉内部很暗淡。由于书架占领了空间，阅览空间相对不足。他们将空间重新设计成展示场，吸引了顾客的视线。将书架集中到一边，营造了开阔的阅览空间，书架长度也不同，给人一种动态的感觉。不仅是天花板，书柜本身也设置了隐隐的照明，书柜本身就像展品一样。图书馆改造后，新注册会员比以前增加了43%。 他们的下一个项目是改造位于西大门区弘济1洞自治会馆2层的49平方米（约14.8坪）规模的儿童小图书馆。此次的目标是，把不大的该图书馆打造成游乐场。金洪哲（音）所长说：“对于享受这里的孩子们来说，49平方米就足以成为可以想象任何事情的巨大游乐场。” 他们说：“现在是时候对1990年代以后大幅增加的公共图书馆进行质量整顿了”，“今后我们想把公共图书馆换成新的面貌，直到约定‘在图书馆见面’成为常见的日常生活为止。”

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