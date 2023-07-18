打破温布尔登网球公开赛的铜墙铁壁……20岁新皇诞生. July. 18, 2023 07:57. by 任寶美 bom@donga.com. “接种疫苗”一次就足够了。卡洛斯•阿尔卡拉斯（20岁•西班牙•世界排名第一）击败“现役大满贯第一人”诺瓦克•德约科维奇（36岁•塞尔维亚•第2位），成为新的“温布尔登皇帝”。 阿尔卡拉斯17日在英国伦敦附近的全英网球俱乐部中心球场结束的2023温布尔登网球公开赛男子单打决赛中，经过4小时42分钟的激战，以3-2（1-6、7-6、6-1、3-6、6-4）击败了“四重卫冕冠军”德约科维奇。阿尔卡拉斯继去年美国网球公开赛之后，获得了个人职业生涯第二个大满贯赛冠军。相反，失去大赛5连冠机会的德约科维奇不得不把平该比赛男子单打最多冠军（8次）记录的机会推迟到了下次。 阿尔卡拉斯在38天前的上月9日，在法国网球公开赛半决赛上与德约科维奇进行了两人的大满贯赛首次对决，最终以1比3败北。阿尔卡拉斯当时全身痉挛，在第3、4盘全部以1比6输掉了比赛。阿尔卡拉斯回忆说：“生平第一次这么紧张。”阿尔卡拉斯当天也在34分钟内就早早地以1比6输掉了第一局，看起里似乎将再次上演那天的噩梦。 但是在第2盘阿尔卡拉斯通过抢七拿下该盘之后，比赛氛围开始发生改变。在这场比赛之前，德约科维奇在抢七比赛中已取得15连胜。阿尔卡拉斯在第3盘第5局比赛中，经过13次平分，终于在德约科维奇的发球局中表现出了出色的集中力，成功破发，拉开了差距。阿尔卡拉斯说：“现在的我是与法国网球公开赛时完全不同的选手。成长了很多。现在更能处理压迫感和紧张感了。”阿尔卡拉斯在当天比赛中间，每次坐在选手替补席上时，都会像自己的偶像法拉•纳达尔（37岁•西班牙•第136位）那样将矿泉水瓶排成一列，以此来调整心态。 比赛场地也会给阿尔卡拉斯带来负担。因为德约科维奇是中心球场最多连胜纪录保持者。德约科维奇在2013年大赛决赛中败给安迪•穆雷（36岁•英国•第40位）后，在该球场上保持着45连胜的纪录。阿尔卡拉斯表示，“战胜了10年来在这里从未输过的选手，这真是令人难忘。看到我战胜德约科维奇，年轻一代的选手们也会觉得自己也能做到。” “网球皇帝”罗杰•费德勒（42岁•瑞士•退役）2003年在温布尔登公开赛上首次夺冠后，到去年为止，该大赛的男单冠军总是被费德勒、纳达尔、德约科维奇、穆雷等男子网球“四大巨头”占据。2003年决赛时，阿尔卡拉斯是刚出生62天的婴儿。再加上阿尔卡拉斯直到去年为止，在温布尔登这样的草地球场大赛上只经历了6场比赛（4胜2负）。相反，德约科维奇是男子职业网球（ATP）历史上仅次于费德勒（86.9%）的草地球场总胜率高达85.8%的选手。 在草地球场上首次面对阿尔卡拉斯的德约科维奇开玩笑说：“我以为在红土、慢速硬地球场上遇到阿尔卡拉斯时会比较棘手，在草地球场上不会太难。”然后竖起大拇指说：“他的适应能力真的非常强。”他继续说，“阿尔卡拉斯是集费德勒、纳达尔和我的优点于一身的选手。出色的精神和惊人的防守非常像纳达尔。锋利的反手削球和我有相似之处。双反是我长久以来的强项，阿尔卡拉斯也有这个武器”，“我从来没见过像他这样的选手。纳达尔、费德勒也有缺点，阿尔卡拉斯很完美。” 阿尔卡拉斯听到这一消息后笑着说：“德约科维奇竟然这么说，真是令人惊讶。但那也是德约科维奇的话，应该是对的”，并表示，“我只是完整的阿尔卡拉斯。”去年在马德里公开赛上以2比1战胜德约科维奇后开始扬名的阿尔卡拉斯在两人的对决战绩上以2胜1负领先于德约科维奇。 德约科维奇说：“即使是为了我自己，我也希望（我和阿尔卡拉斯的新旧竞争格局）能够长久地延续下去”，“我们两人目前只进行了三次交锋，三场比赛都非常激烈。”

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