美国集束炸弹运抵乌克兰……普京：“优先攻击西方坦克”. July. 15, 2023 07:59. by 开罗=常驻记者姜成辉、华盛顿=常驻记者文炳基 yolo@donga.com、weappon@donga.com. 美国决定支援乌克兰抵抗俄罗斯侵略的集束炸弹终于运抵了乌克兰。据美联社等媒体报道，美国参谋长联席会议作战局长道格拉斯·西姆斯当地时间13日表示，已将集束炸弹交给了乌克兰。拜登政府此前表示，生产提供给乌克兰的炮弹需要一定的时间，因此将在生产完成之前由供应集束炸弹代替。目前仅过了6天。 乌克兰陆军总司令亚历山大·西尔斯基也在同一天接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示：“可以从根本上改变战场局势。”集束炸弹是在一个大型炮弹内装有多个小型子炸弹，被称为“钢铁雨”，破坏力很强，但由于担心平民伤亡，所以是否使用一直在国际上引起争议。 拜登当天在芬兰赫尔辛基与芬兰总统尼尼斯托举行的联合记者会上，被问到“您认为乌克兰战争会持续多久”时，回答说：“我不认为俄罗斯能维持战争。他（俄罗斯总统普京）不可能在战争中获胜。已经输了。”对于俄罗斯使用核武器的可能性，他表示：“我不认为普京有可能使用核武器。” 拜登在被问及引发武装叛乱的俄罗斯民间雇佣兵公司瓦格纳集团负责人普里戈任的下落时表示，“如果是我的话，我会小心吃东西”，提到了毒杀的可能性。 西方国家不断向乌克兰提供火力支援后，普京总统当天在接受俄罗斯国营电视台俄罗斯电视台采访时警告说：“将把外国产坦克作为优先攻击对象。”他讽刺说：“西方的坦克比前苏联生产的坦克更容易被烧毁。乌克兰士兵犹豫着要不要登上成为俄罗斯军队优先攻击对象的西方坦克。”

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