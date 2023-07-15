“射门偶像”李康仁将出战亚运会……“黄善洪号”最终参赛名单确定22人. July. 15, 2023 07:58. by 金正勋记者 hun@donga.com. 身穿法国职业足球甲级联赛巴黎圣日耳曼（PSG）队服的李康仁（22岁）有望为韩国男足在杭州亚运会上取得三连冠助一臂之力。 14日，亚运会男子足球代表队主教练黄善洪在首尔钟路区足球会馆召开记者会，公布了参加亚运会的球队22人最终名单，其中包括了李康仁。黄主教练表示：“我认为具有多重能力、个人能力突出的李康仁将在我们队2线中场中发挥很大的作用。” 随着李康仁的加入，与PSG的协调成为了关注焦点。因为欧洲等世界级俱乐部都不愿意派遣球员参加除世界杯以外的比赛。对此，黄主教练对李康仁的加盟给予了肯定的评价。黄教练表示：“本来就一直和李康仁进行交流，他个人想参加亚运会的意志非常强烈。之前与所属球队马洛卡（西班牙）的借调工作已经结束，但随着转会到PSG，需要更多的协调。李康仁的个人意志非常强烈，预计会有好的结果。” 作为李康仁来说，虽然也有代表国家获得金牌的目标，但兵役问题也需要解决。如果李康仁解决兵役问题，就可以更加自由地活动，对PSG也会产生积极的效果。如果男运动员在亚运会上获得金牌，将享受兵役优惠。在欧洲舞台上活动的孙兴慜（31岁•托特纳姆热刺队）和金玟哉（27岁•那不勒斯队）凭借2018年雅加达-巨港亚运会金牌获得了兵役优惠。如果得到兵役优惠，则只需接受基础军事训练，作为体育要员服役，并完成志愿活动，就能完成兵役义务。 另外，黄主教练向（超过24岁）白昇浩（26岁）、朴镇燮（28岁•以上全北现代）、薛英宇（25岁•蔚山现代）等三名球员发放了参加外卡。此次大会本应在去年举行，但由于新型冠状病毒感染症扩散的影响，推迟了1年。因此，参赛球员的年龄限制也调整到了24岁以下，最终参赛名单也从20名增加到了22名。黄主教练计划从9月4日开始召集所有球员进行训练。

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