核电站-电池-未来汽车……韩国-波兰企业签署33项谅解备忘录. July. 15, 2023 07:59. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 正在波兰访问的尹锡悦总统当地时间14日出席韩国-波兰商务论坛，两国企业、机关在论坛上签署了核电站、电池、未来汽车、氢气等领域共33项谅解备忘录。 包括随行访问的经济使节团在内，韩国和波兰的企业家、政府相关人士共350多人参加了当天的论坛。在电池、未来汽车等尖端产业领域签署了11项谅解备忘录，在核电站、氢能、环保能源等能源领域签署了13项谅解备忘录，在金融、旅游等服务领域签订了9项谅解备忘录。 在核电站领域，斗山能源、现代工程、大宇建设、BHI等企业与波兰企业签订了6项核电站合作谅解备忘录。内容为波兰核电引进开发、新核电站建设相关合作、核能领域的人力交流和培养、共同研究合作、庞特努夫核电站事业核电机组供应等。 在电池领域，韩国电池协会和波兰汽车产业协会之间签署了谅解备忘录。总统经济首席秘书崔相穆在当地举行的新闻发布会上表示：“波兰通过LG能源解决方案的投资，成为了名副其实的欧洲最大的电池生产国。以签署谅解备忘录为契机，合作范围从现有的电动汽车电池扩大到储能电池，共同应对供应链风险等，期待两国之间的电池合作能够进一步提高。” 在环保能源领域，三星物产和BHI与波兰企业就碳减排复合火力发电站项目合作、脱碳连接能源开发、建设事业合作等签订了谅解备忘录。 尹锡悦强调：“去年向波兰出口了史上最大规模的国防产业，交易每年大幅增加等，两国间的经济合作迎来了新的转机。就像韩国的电池、材料零部件企业在波兰构建欧洲最大的电池生态系统一样，不仅要扩大航空宇宙、智能工厂、环保能源等尖端产业，还要扩大国防产业、基础设施领域的合作。”

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