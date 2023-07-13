残疾人和非残疾人一起奔跑在首尔街头. July. 13, 2023 07:52. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 残疾人和非残疾人一起奔跑的“2023超级蓝色马拉松”将于9月17日上午8时在首尔麻浦区和平公园和平广场举行。由特奥会（特殊奥林匹克运动会）韩国和乐天主办、东亚日报社主管的该大会今年迎来了第8届。这是由文化体育观光部和国民体育振兴公团赞助，社会福利共同募捐会支援的大赛。 超级蓝色马拉松是作为打破残疾人与非残疾人界限的“超级蓝色运动”之一启动的。从主张正确使用智障人士相关用语的“蓝色活动”扩大范围到正确使用所有残疾人相关用语，这就是“超级蓝色活动”。 想要参加此次大赛的残疾人可以申请超级蓝色（5公里）路线。残疾人包括家人或熟人在内，共4人可以免费参加。非残疾人可以参加半程和10公里、5公里路线的比赛。参赛费是3万韩元，小学、初中、高中生不用交参赛费。被称为“捐赠天使”的歌手Sean（本名鲁丞焕•51岁）将参加此次大赛，与残疾人一起跑超级蓝色路线。Sean是该大赛的宣传大使。 参赛申请可在大赛官方网站（www.superbluemarathon.com）上进行。申请截止日期为8月30日下午5时。如果按照先后顺序达到8000名，就可以在那之前提前结束报名。有关本次大赛的各种活动消息是可以在超级蓝色马拉松官方Instagram（@superblue...official）确认。

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