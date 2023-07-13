法德两国向乌克兰追加支援武器，勃然大怒的俄罗斯警告“第三次世界大战”. July. 13, 2023 07:52. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 北约成员国法国和德国决定向乌克兰追加支援武器。决定支援大规模杀伤性武器“集束弹药”的美国也正在讨论是否支援“ATACMS”远程导弹。北约主要成员国的上述举动，引起俄罗斯反弹，提出了“第三次世界大战”的警告。 法国总统马克龙在北约峰会第一天的当地时间11日表示：“将向乌克兰提供法国产远程巡航导弹‘SCALP’。”法国是继英国之后第二个向乌克兰提供远程导弹的国家。德国国防部当天也宣布了两个“爱国者”发射架、40辆步兵战斗车辆、25辆豹式1A5战车等共计7亿欧元（约1万亿韩元）的武器支援计划。 据《纽约时报》报道，美国正在考虑支援ATACMS。该导弹的射程约为300公里，比英国和法国产导弹长60公里以上。对此，俄罗斯总统普京的亲信、俄罗斯国家安全会议副主席梅德韦杰夫反对称，“第三次世界大战正在临近”。 美国决定支援被称为“钢铁雨”的集束弹药引发的争议依然存在。俄罗斯国防部长绍伊古11日表示：“如果美国支援集束弹，俄罗斯也只能使用类似的破坏手段。” 在美国国内，不仅是前总统特朗普，连执政党民主党的部分参议员也表明了反对支援集束弹药的意向。但美国国务卿布林肯在接受MSNBC采访时强调支援的不可避免性说：“乌克兰的弹药即将用尽，那样就会处于无防备状态。”

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