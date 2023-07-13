尹锡悦与13国领导人举行连锁会谈……推行供应链-推销外交. July. 13, 2023 07:52. by 李相宪记者 dapaper@donga.com. 为参加北约峰会而访问立陶宛首都维尔纽斯的尹锡悦总统通过与13个国家的首脑进行连锁双边会谈，开始了全球供应链的多元化和“推销外交”。 尹锡悦当地时间11日和12日连续两天与匈牙利、荷兰、罗马尼亚、瑞典、芬兰等国首脑举行了会谈。11日，在与匈牙利总理欧尔班的首脑会谈中，尹锡悦表示：“如果基础科学强国匈牙利和制造业、信息通信技术领域的强国韩国进行合作，将产生巨大的技术合作协同效应。希望两国从生物等有潜力的领域研发合作到小型模块核电站等核电领域，继续扩大合作的外延。”韩国还是匈牙利的最大投资国。 尹锡悦当天与荷兰首相吕特举行了午餐兼首脑会谈。两国首脑就加强人工智能和半导体等方面的实质性合作达成了协议。总统办公室表示：“两国首脑决定在半导体产业上紧密合作。为了稳定全球半导体供应网，我们一致认为应该进一步深化、扩大这种合作。”荷兰是世界最先进半导体设备企业阿斯麦所在的半导体设备强国。 尹锡悦与罗马尼亚总统约翰尼斯讨论了原子能、港口开发、防卫产业领域的合作；与瑞典首相克里斯特松就电池、稀土等核心供应网构筑方案进行了磋商。 国家安保室第一次长金泰孝在当地的发布会上解释说：“到目前为止，首脑外交的重点是西欧和美洲大陆，但通过此次巡访，具体实现了与东欧和北欧多数国家的全球供应网合作。”他强调：“东欧是科学技术基础力量雄厚、潜力巨大的国家，因此具有弥补与西欧经济安保合作相当部分的战略意义。” 在立陶宛总统瑙塞达主持的晚宴上，尹锡悦还与乌克兰总统泽连斯基相遇。

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