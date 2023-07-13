韩国经济被挤出前10名……国内生产总值规模去年居世界第13位. July. 13, 2023 07:52. by 申雅馨记者、苏雪姬记者 abro@donga.com,facthee@donga.com. 韩国银行的一份报告推测，去年韩国的经济规模跌至世界第13位。虽然在2020、2021年连续两年位居第10位，但时隔3年再次跌出前10位。这是因为去年汇率上升（韩元贬值）导致美元计价价格下降，再加上半导体等主要产品的出口减少。 据韩国银行12日透露，去年韩国的名义国内生产总值（GDP）与前一年相比减少7.9%，为1.6733万亿美元。如果以韩元为基准，则是2161.8万亿韩元，同比增长3.9%。去年韩元对美元的汇率平均上涨12.9%，以美元为基准的名义国内生产总值减少了。名义国内生产总值是表示相应年度生产多少财物和服务的指标，体现一个国家的经济规模。韩国的名义国内生产总值排名从2018年的第10位下降到2019年的第12位，在2020、2021年连续两年保持第10位。 去年名义国内生产总值前两位是美国（25.4627万亿美元）和中国（17.8760万亿美元）。

한국어