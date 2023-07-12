争议判定下产生的金牌，难道连这个也算药效吗？. July. 12, 2023 07:57. by 黃奎引 kini@donga.com. 大韩体育会决定要求国际奥林匹克委员会（IOC）对2014年索契冬奥会花样滑冰女子单人滑金牌得主阿德丽娜•斯托尼科娃（27岁•俄罗斯）的兴奋剂嫌疑重新进行调查。如果疑惑被证实，当时获得银牌的“花滑女王”金妍儿（33岁）将获得金牌。 斯托尼科娃在3月13日公开的一档YouTube节目中表示：“2014年曾听说兴奋剂检测结果呈阳性。但在第二个样本中被判定为阴性，因此洗脱了嫌疑。”这是在拥护2022年北京奥运会时出现兴奋剂阳性反应的卡米拉•瓦利耶娃（17岁•俄罗斯）的过程中做出的发言。该YouTube频道本月5日单独编辑并上传了斯托尼科娃的采访部分，开始出现兴奋剂嫌疑。 世界反兴奋剂机构（WADA）将兴奋剂检查样本分为两个进行采集。如果检测结果为第一个（A）样本呈阳性，则第二个（B）样本也要进行检测，判断是否掺杂。大韩体育会相关人士11日表示：“（A、B样本检查结果不同的）这种情况是非常稀缺的事例，需要重新调查”，“韩国兴奋剂防止委员会（KADA）正在整理相关资料。我们将收集相关资料和过去的事例等，要求重新进行调查。” 该相关人士继续表示：“世界反兴奋剂机构会将样本保存10年。此前兴奋剂技术有所提高，期待借此机会能够确认当时没有彻底揭发的情况。”俄罗斯在2014年索契冬奥会当时涉嫌在国家范围内使用兴奋剂。当时俄罗斯选手（队）在奥运会上获得的奖牌中，有4枚（3金、1银）现在已经换了主人。 在韩国选手中，文化体育观光部第2次官张美兰（40岁）因对方服用兴奋剂的事实被曝光，丢失的奥运会奖牌被归还。张次官在2012年伦敦奥运会举重女子75公斤级比赛中获得了第4名，但是随着第3名赫里夫西梅•库尔舒达（36岁•亚美尼亚）服用兴奋剂的事实在4年后被曝光，张次官成为了2016年该大赛的铜牌得主。

한국어