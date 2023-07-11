瓦格纳雇佣兵离开后的中亚、中东，居民担心“伊斯兰国”得势而不安. July. 11, 2023 07:54. by 李基旭记者 71wook@donga.com. “部分居民担心瓦格纳集团撤出中东和非洲后治安恶化的可能性。” 《华尔街日报》9日报道说，由于针对俄罗斯总统普京的武装叛乱失败，俄罗斯民间雇佣兵公司瓦格纳集团所属的外援陆续离开中东和非洲驻地，当地居民随之因担心治安恶化而陷入了极度不安之中。叙利亚、中非共和国、马里等国家因政局不稳定，杀人、抢劫等以当地平民为对象的暴力犯罪猖獗，瓦格纳集团在这些国家代替当地军警维持治安。 在瓦格纳集团雇佣兵大举驻扎的中非共和国纳纳巴卡萨营地附近，居民们担心瓦格纳集团会完全撤离。因为最近大多数外援连烹饪工具、床垫等生活必需品也全部出售，准备回国。目前，留在该营地附近的雇佣兵只有15人。最近在首都班吉，与瓦格纳集团签约的两架俄罗斯飞机也飞往俄罗斯。一位居民对《华尔街日报》吐露说：“相当多的人担心治安空白，不安症正在地区社会扩散。” 叙利亚从2011年开始陷入内战，因政府军、叛军、库尔德族、逊尼派恐怖团体“伊斯兰国”残党等四分五裂，也存在类似情况。瓦格纳集团在2018年夺回一度被“伊斯兰国”掌握的部分油田和天然气田后，一直获得了油田收益的25%。对此，很多人担心，如果瓦格纳集团撤出，“伊斯兰国”将再次瞄准这一目标。实际上，俄罗斯国防部最近把位于西北部帕尔米拉的油田及天然气田的管理主体从瓦格纳集团移交给了“猎捕伊斯兰国”民兵组织。 “伊斯兰国”在中东恢复活动的动向也很明显。美军中央司令部9日公开表示，7日用“MQ-9 死神”无人机（照片）清除了“伊斯兰国”在叙利亚东部地区的领导人乌萨马·穆哈吉。被称为“空中暗杀者”的该无人机还被用于2018年暗杀“伊斯兰国”头目阿布巴克尔·巴格达迪、2020年暗杀伊朗革命卫队总司令加西姆·索莱曼尼等。 美国中央司令部司令迈克尔·库里拉表示：“‘伊斯兰国’不仅对叙利亚，对其他地区也构成威胁。我们将与盟国一起继续进行打击‘伊斯兰国’的战斗。”

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