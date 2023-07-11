重新指定制宪节为公休日，以纪念大韩民国缔造者们. July. 11, 2023 07:53. . 很多人提到有必要给竹山曹奉岩（1898-1959年）和东农金嘉镇（1846-1922年）授勋，最近本报通过版面曾再次敦促。国家报勋部本月初表示，将推进两位人物的授勋工作。予以欢迎。这将使大韩民国这个巨树的根基更加丰盛。 为了巩固国家认同感，政府还有其他事情要推进。就是正确纪念受到冷遇的制宪节一事。 在75年前的1948年，自檀君以来首次民主选举产生的制宪国会于7月12日通过了由全文和10章、103条组成的大韩民国宪法，并于17日公布。虽然政府成立还需要等一个月，但既然已经制定了宪法，韩国人就等于从当天开始首次生活在民主共和国。如今的大韩民国，政治、经济、社会无一不是出自制宪宪法。当代学者、曾担任首任监察委员长的为堂郑寅普先生（1893-1950年）在创作制宪节纪念曲歌词时表示：“这一天是大韩民国亿万年的根基。” 然而，5大国庆节中唯一不是公休日的日子就是制宪节。这是因为，从2008年起它被排除在公休日之外。在卢武铉政府执政的2005年，他进行了修改。因为担心实行每周五天工作制会导致工作时间减少。但也有分析认为，这与当时总统轻视宪法不无关系。 可以说15年后的今天，制宪节几乎被遗忘。对于需要上班和上学的他们来说，政府和国会的制宪节纪念活动理所当然是别的国家的事情。过去也有不少青少年不知道制宪节的意义，15年来这样的学生只会增加，不会减少。 制宪节地位下降又引发了其他问题。有5个国庆节，庆祝大韩民国诞生的日子到底是什么时候？8月15日光复节是同时庆祝1945年从日本帝国主义手中获得解放和1948年政府成立的日子，但多数国民对光复节的心态有九成左右在于它的解放意义。过去曾有人主张“光复节作为建国节进行纪念”，但只引发了不必要的争议。三一节是纪念举族独立运动的日子，开天节和韩文日也相距遥远或无关。认为与大韩民国的诞生有关的日子实际上只有制宪节。 劳动时间减少的忧虑也很难成为将制宪节排除在公休日之外的依据。虽然最近迅速减少，但以2021年为基准，韩国劳动者的年工作时间为1915小时，在经济合作与发展组织38个成员国中排名第五。即使休息一天减少8个小时的劳动，还是同样排在第五位。 制宪节应该重新指定为公休日。只有玩耍，才能认识到这一天是特别的日子。国庆节是什么？因为是国家的喜庆日子，所以是边回味意义边庆祝、玩耍的日子。期待每年制宪节在首尔汝矣岛等地举行烟花庆典，迎接公休日的市民们能够一起享受，庆祝民主共和国的诞生。

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