主张和证明……制作“正确答案”的两种方法. July. 08, 2023 07:58. . “如果对母子关系有怀疑，正确的确认方法是什么呢？” 韩国科学技术翰林院6日在以“福岛核污水处理后排放对韩国的影响”为题的讨论会上提出了上述问题。答案有两种。一个是“让儿子叫妈妈为大婶，叫大婶就是别人”，另一个是“做DNA检查”。什么是正确答案呢？ 出现与核污水无关的问题是有原因的。这是为了驳斥部分人主张“如果核污水排放真的对人体无害，请亲自食用证明”。也就是说，撇开直接测定放射能数值的科学方法，反复进行缺乏根据的主张和口号是没有意义的。 国际原子能机构发表了内容为“福岛第一核电站污水排放计划没有安全性问题”的报告，污水向海洋排放逐渐明朗化。但韩国国民的不安仍在进行中。科学界通过各种数据和预测模拟实验，提出了核污水排放对人体无害的根据，但毫无用处。因为未经验证的“奇谈怪论”刺激了国民的恐惧心理。 在讨论会上，有人诊断说，目前的情况与“疯牛病怪论”时相似。西江大学化学系名誉教授李德焕（音）强烈批判道：“从科学事实被彻底无视、强硬、政治口号压倒这一点来看，这是第二次疯牛病怪论。”李德焕敦促科学界自我反省，因为在部分科学家口中传播与事实不符的信息时，未能阻止这种信息。他说：“在某些教授扰乱世界的时候，相关大学的校长和科学技术界没有提出任何问题。” 对于日本想要通过“多核素清除设备（ALPS）”排放污水，整个科学界大部分意见是，“如果设备正常运转，就没有问题”。也就是说，作为将测定结果值的精密性视为生命的科学家，从各种指标来看，很难找到对人体有害的证据。还有解释称，装载在福岛污染水中释放的氚要想到达韩国海域需要数年时间，其量是人每天吃100亿年才能达到1年放射线允许量的数值。 但政界似乎无意结束这一争议。最终，甚至出现了贬低国际组织国际原子能机构正当性的主张。有人说：“相比干脆不排放核污水，无论如何都会变得危险。”也就是说，干脆不承认区分对人体有害、无害的“标准值”概念。 能够充分接触科学家的说明和数据的人并不多。即使接触到了信息，也有很多非科学家难以理解的内容。政治界提出的口号是传播力更强的背景。虽然不可能，但如果恶意利用这种“信息差距”来谋取自己的政治利益，那么指责的矛头总有一天会指向自己。当然，天文数字般规模的社会费用也应该由自己承担。

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