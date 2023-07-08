扎克伯格的新SNS“Threads”，圈内人纷纷涌入. July. 08, 2023 07:59. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 5日（当地时间），作为对抗推特而登场的Meta的新社交网络服务（SNS）Threads正在掀起旋风。收购推特的特斯拉首席执行官（CEO）埃隆•马斯克和Meta CEO马克•扎克伯格的“现实对决”（指不是虚拟世界，而是现实直接对决）将更加激烈。 6日，扎克伯格CEO通过Threads帖子表示：“Threads的用户突破了3000万名。感觉好像会发生什么特别的事情。”这距离Threads上市仅过了16个小时。不仅是微软（MS）创始人比尔•盖茨、广播人奥普拉•温弗瑞等知名人士，星巴克、丝芙兰等消费品企业、墨西哥总统安德烈斯•曼努埃尔•洛佩斯•奥夫拉多尔也加入其中，留下了贺帖。盖茨上传了跳过椅子的视频，并说“进入Threads很开心”，扎克伯格回复说“这是不错的跳跃”。盖茨目前拥有约6290万名推特追随者。 有分析认为，在这种“Threads旋风”背景下，Threads以世界20亿人使用的Instagram为基础，再加上去年收购推特的马斯克接连做出突发发言，而且随着内容限制政策的放宽等，对代替推特的SNS的需求爆发。 推特方面指责Threads是“剽窃山寨”。马斯克的律师亚历克斯•斯皮罗在给Meta的信函中表示，Meta正在“有组织地非法盗用推特的商业秘密”，并警告将不惜采取法律措施。他还提出了Threads雇用前推特职员的疑惑。马斯克通过推特表示：“竞争很好，但不能犯规”，“不能垄断社交媒体”，对准了扎克伯格。推特创始人杰克•多西也指出扎克伯格制作了推特“山寨版”。虽然Threads用户目前只有推特（约2.4亿名）的十分之一，但推特方面似乎对其的增加速度提高了警惕。 相反，扎克伯格时隔11年再次通过推特上传了“双胞胎”蜘蛛侠相互对决的meme照片，刺激了马斯克。Meta公开主张：“Threads开发团队没有推特前职员。”

한국어