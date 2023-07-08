因为有人质疑，高速公路化为乌有……变化有如翻掌的国政. July. 08, 2023 07:59. . 国土交通部部长元喜龙昨天表示：“（首尔-杨平高速公路事业计划）的取消，是在没有和总统商议的情况下独自决定的。与其在任期结束前一直被疑惑所困扰，还不如现在由我来承担责任清理干净。”一天前，他以共同民主党提出金建熙女士相关疑惑并进行煽动为由，宣布取消这一项目。 首尔至杨平的高速公路从15年前起就是杨平居民的夙愿。6年前被采纳为国策事业。从上一届政府开始推进并采纳的事业，现政府的部长在一夜之间翻了个底朝天。国政的连续性、关系到利害关系的居民、关注此事的国民，都不在其关心之列。关心的，只有自己和总统。 围绕首尔-杨平高速公路事业产生金建熙女士相关疑惑，是从今年5月出现替代方案路线开始的。从2017年的第一个计划阶段到2021年的预备妥当性调查，杨平郡的杨西面（音）一直是终点，但后来改为江上面。那么，就应该有说服力的解释为什么会改变。虽然离江上面终点不远的地方有金女士一家的土地，但即便没有，因为关系到土地所有者的利害得失，也会出现分歧。虽然政府解释说，替代路线的终点不是出入口，而是分岔口，因此对地价上涨没有什么影响。但是，由于分岔口附近有中部内陆高速公路南杨州的出入口，所以这种说法缺乏说服力。 因为疑惑就是疑惑的程度，所以也有可能并非事实。因此，也很难把在野党提出的疑惑说成是牵强附会。就算是牵强附会，元喜龙部长没有把路线恢复到原来的水平、反而取消事业本身的做法，也很难让人接受。可以认为，如果将路线恢复到原来的水平，就会被认认为是承认了在野党提出的疑惑，因此把事业本身变成了一张白纸。部长没有负责任地履行国政，反而投身政治斗争，把国政当成了人质。 总统室相关人士就元喜龙的发言表示：“应该考虑居民舆论和事业的必要性，做出明智的判断。”这是模棱两可的回答。首尔至杨平高速公路项目也是尹锡悦总统承诺在任期内实施的项目。首先应该严肃追究元喜龙部长的责任，因为没能对替代路线做出有说服力的解释，却做出了“白纸化”的幼稚决定。

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