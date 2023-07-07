LG能源解决方案与加拿大政府就14.7万亿韩元补助金达成协议. July. 07, 2023 08:06. by 洪锡浩记者 will@donga.com. LG能源解决方案和Stellantis成立的合作法人（JV）“NextStar Energy”将从加拿大政府那里获得约14.7万亿韩元的补助金。 NextStar Energy6日表示：“最终签署了保障在加拿大安大略省温莎市营造的电池组及模块生产稳定未来的合同”，“加拿大政府承诺支付与美国通货膨胀削减法案（IRA）同等水平的补助金。 双方达成协议的“与美国IRA同等水平的补助金”是指尖端制造、生产税额减免（AMPC）。AMPC将向在美国生产的电池组每千瓦时支付35美元（约4.6万韩元），模块每千瓦时支付10美元（约1.3万韩元）。业界认为，加拿大政府将向NextStar Energy提供150亿加元（约14.7万亿韩元）规模的补助金。 通过此次协议，5月15日中断的电池模块工厂建设也重新启动了。今年年初，加拿大联邦政府和安大略省政府就向NextStar Energy承诺的与美国IRA同等水平的补助金负担比重出现了意见分歧。部分人观测说，补助金很难按照约定支付。对此，LG能源解决方案和Stellantis中断了工厂建设，向加拿大政府施压，最终达成了协议。 在5月为纪念韩加建交60周年而举行的尹锡悦总统和加拿大总理特鲁多的首脑会谈中，两国承诺合作也给协议带来了影响。总统经济首席秘书官崔相穆当天在龙山总统室会见记者时表示：“很高兴看到协议达成，向加拿大政府表示感谢。”NextStar Energy正在安大略省建设年生产45GWh（千兆瓦时）规模的电池工厂。目标是2024年启动。LG能源解决方案和Stellantis预测，将创造约2500个新工作岗位。

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