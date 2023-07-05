“现役大满贯第一人”德约科维奇亲自擦拭球场雨水……球迷服务也是最好的. July. 05, 2023 07:51. by 金正勋记者 hun@donga.com. “Djoker”诺瓦克•德约科维奇（36岁•塞尔维亚•世界排名第2位）向草地球场赛季大满贯赛事温布尔登网球公开赛5连冠迈出了第一步。在奔向个人第24个大满贯赛冠军的过程中，为了不让自己因被雨淋湿的草坪而滑倒，还亲自用毛巾擦拭了球场。 3日，在英国伦敦近郊全英网球俱乐部中心球场举行的比赛男子单打第一轮比赛中，德约科维奇以3比0（6-3、6-3、7-6）完胜佩德罗•卡钦（28岁•阿根廷•第68位）。与乔丹•汤普森（29岁•澳大利亚•第70位）进行第二轮比赛的德约科维奇如果今年也能夺冠，将追平罗杰•费德勒（42岁•瑞士•退役）的温布尔登网球公开赛最多冠军（8次）纪录。 虽然该比赛官方用时为2小时12分，但从比赛开始到结束，共花费了3个半小时以上。因为第1盘结束后，因下雨而关闭屋顶，但雨停后为了重新打开屋顶，比赛推迟了80分钟左右。 在球场管理人员用毛巾擦拭被雨淋湿的球场时，德约科维奇也帮了忙。球场管理人员开始手持便携式鼓风机吹干草坪，德约科维奇冲向坐满1.5万人的观众席说：“请快点吹‘呼呼’风。现在需要大家的帮助。”德约科维奇赛后笑着说：“我本来不是在球场上拿着毛巾，而是拿着球拍出来的人”，“因为观众们失望的脸庞，所以想给大家带来欢笑。” 另外，女子世界排名第一的伊加•斯瓦泰克（22岁•波兰）当天也以2比0（6-1、6-3）战胜了朱琳（29岁•中国•第34位），顺利进入了第二轮。相反，曾在温布尔登网球公开赛上5次夺冠的维纳斯•威廉姆斯（43岁•美国•第558位）以0比2（4-6、3-6）败给了埃莉娜•斯维托利娜（29岁•乌克兰•第76位），在第一轮比赛中就早早被淘汰出局。

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