“文科生的梦想是法学院”……今年“LEET”应试人数或将创历史新高. July. 05, 2023 07:51. by 李胜宇记者、崔美松记者 suwoong2@donga.com,cms@donga.com. “理工科医科大学和人文系法学院实际上成了吸收优秀学生的黑洞。” 4日，首都圈大学的法学专门研究生院（法学院）相关人士表示：“这只是从小开始准备考试还是上了年纪再开始的差异，现实是，无论是大学在校生还是毕业生，最终都会去参加法学院考试。” 据调查，就像理工科最上位圈学生向医科大学倾斜的现象正在深化一样，商经系或文科系等人文系学生为了成为法官、检察官、律师等法律界人士，纷纷涌向法学职业能力倾向考试（LEET）。 据法学专门研究生院协议会等透露，自2008年首次举行LEET以来，今年的应试人数有望创下历史最高纪录。参加预定于本月23日举行的LEET的报名人员达到了1.736万名。业界相关人士预测：“即使考虑到每年的应试率在90%左右，去年的应试人数也超过了1.3193万名。” 自2015年7585名考生参加考试后，到去年为止，参加LEET考试的人数连续9年一直在增加。2019年考生人数以1.0291万名首次突破了1万名，2020年1.115万名，2021年1.2622万名，去年1.3193万名参加了LEET考试。 国民大学社会学系教授崔恒燮（音）分析称：“过去因为稳定而人气颇高的公务员，对MZ一代（千禧年+Z一代）来说已经不再具有魅力了”，“在不经历雇佣不安的同时，希望获得高年薪的优秀学生为了成为专门职业，纷纷涌向医科大学和法学院。”

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