文在寅针对尹锡悦：“无法摆脱冷战思维”……执政党抨击文在寅“无法摆脱屈从的对朝观”. July. 04, 2023 07:55. by 安圭英记者、权九龙记者 kyu0@donga.com,9dragon@donga.com. 韩国前总统文在寅3日针对尹锡悦总统直接抨击说：“还有很多没有摆脱冷战思维的人。”尹锡悦6月28日称文在寅为“反国家势力”，针对自己等前任政府，文在寅因此进行了正面反驳。执政党批评文在寅说：“至今还没有摆脱屈从的对朝观。” 文在寅当天在脸书上介绍了前外交部第一次官崔钟建就文在寅政府的对朝政策撰写的回忆录《和平的力量》，并写道：“如果历届政府在和平的政策上保持一贯性，南北关系、安保状况和经济也会发生多大的变化呢?” 接着，他自我评价道：“与共产圈国家建交并与朝鲜签订南北基本协议书的卢泰愚政府的北方政策是（为了南北关系和平）划时代的大转变，金大中、卢武铉、文在寅政府继承并发展了这一点。跃升为国民收入2万美元时代和3万美元时代，也是这一时期。”他还说：“在没能做到这一点的政府中，发生了截然相反的事情。和平变得岌岌可危，国民收入也停滞不前甚至减少。”分析认为，这是在批评尹锡悦政府对朝鲜的强硬基调。 国民力量党常务副发言人李民灿（音）在评论中反驳文在寅说：“认为朝鲜也应该跟随人类普遍价值的视角，到底为什么会是冷战思维呢?只有金正恩政权应该受到特别待遇的观点，才是陈旧的‘586运动圈式思维’。”国民力量党出身的大邱市长洪准杓在脸书上批判道：“破坏国家安全，让国民成为朝核的奴隶，就该安静地呆着，这是该说的话吗?”

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