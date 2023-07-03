尹锡悦：“统一部不是对朝援助部……现在是改变的时候”. July. 03, 2023 07:36. by 全主榮, 李美智 aimhigh@donga.com,image@donga.com. 尹锡悦总统2日表示：“此前统一部起到了与对朝援助部一样的作用，现在不能再那样了。”尹锡悦最近同时更换统一部长、次官、总统统一秘书，这一次亲自强调了全面改组统一政策主管团队的背景。分析认为，尹锡悦希望改变过去注重南北合作的统一部的作用和基调，正面提出朝鲜人权问题等。 总统弘报首席秘书金恩慧通过书面吹风稿表示，尹锡悦当天就6月29日提名的统一部长候选人金暎浩等统一部人事安排，向幕僚们做出了上述表示。尹锡悦叮嘱道：“今后统一部应该根据立足于自由民主基本秩序的统一这一宪法精神，履行统一部的本职作用。”他还说：“我们应该追求的统一，应该是韩朝所有居民都生活得更好的统一，能更像人一样体面生活的统一。”总统室相关人士表示：“统一部将主要负责分析和应对朝鲜动向、朝鲜人权相关业务等。” 此前，尹锡悦在宣布人事安排前一天即6月28日（晚餐）、宣布当天即上月29日（午餐），接连与属于总统室秘书出身、此次被内定为次官的5人会面。尹锡悦在会上嘱咐道：“不要对我忠诚，要忠于宪法精神。”这让人想起了尹锡悦担任骊州地方检察厅厅长的2013年“对人不忠诚”的国政监查发言。据悉，尹锡悦在持续2个半小时的29日午餐会上，特别强调了成为自由民主和市场经济基础的宪法精神。 据悉，尹锡悦还对次官内定者表示：“政权已经交替却一动不动、认为再坚持一段时间也许（政权）又会更迭的公务员们，应该去国会而不是政府。”他还表示：“应该高度评价并提拔具有打破卡特尔和既得权的责任感、为了国民和国家利益工作的公职人员。”他要求严惩“伏地不动”并与既得利益卡特尔勾结的公务员。 在这种情况下，预计各部门将以高层公务员团为中心进行大规模内部人事调整。据悉，部分部门一级公务员全部提交了辞呈。环境部高层相关人士表示：“一级高级公务员在人事调动时期，按照惯例会提交辞呈。但如果过去是出于‘再信任’的考虑，但今年确实不是这样的氛围。” 尹锡悦对科学领域的国家研发也要求打破利权卡特尔。总统室相关人士表示：“尹总统认为，30万亿韩元规模的国家研发预算是以分而食之的方式运用的，因此难以进行新的研究或技术开发。”

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