曾遭受恐慌障碍的美国游泳明星重返泳池，实力却未恢复. July. 03, 2023 07:36. by 金培中 wanted@donga.com. “游泳明星”凯勒普•德鲁塞尔（27岁•美国）将无法参加14日开幕的福冈世界游泳锦标赛。 2日，在美国印第安纳州印第安纳波利斯举行的2023全美游泳锦标赛男子50米自由泳预选赛中，德鲁塞尔以22秒72的成绩排在并列第22位。在作为国家代表选拔赛而举行的此次大赛上，德鲁塞尔虽然参加了4个项目，但未能获得一张世界游泳锦标赛的参赛权。他在50米和100米蝶泳项目中进入决赛，分别排在第3位和第5位，50米和100米自由泳（第29位）则甚至都未能进入决赛。 德鲁塞尔是继“游泳皇帝”迈克尔•菲尔普斯（38岁）之后的明星，一直备受瞩目。在2016年里约热内卢奥运会上，德鲁塞尔与菲尔普斯一起参加了400米自由泳接力和400米混合泳接力，并摘得2枚金牌，菲尔普斯退役后，他在2017年匈牙利布达佩斯世锦赛上一举获得了7枚金牌，接着他又在2019年光州奥运会上获得了6枚金牌。德鲁塞尔在2021年东京奥运会上也获得了5冠王。 德鲁塞尔在去年6月举行的布达佩斯世界锦标赛上出现了异常征兆。当时获得2枚金牌的德鲁塞尔在男子100米自由泳半决赛前夕宣布弃权，突然回到了美国。当时美国代表队解释说是出于“医学原因”。去年9月，德鲁塞尔在自己的社交网络服务（SNS）上坦白了自己曾遭受恐慌障碍和压迫的事实。经过一段时间的休息，德鲁塞尔从今年5月开始参加美国国内比赛。 《美联社》等媒体报道说，德鲁塞尔表示：“不管大家信不信，反正我自己对比赛结果很满意。”ESPN写道：“（采访后）德鲁塞尔离开时的背影与过去世界第一的样子不同。”德鲁塞尔的教练安东尼•内斯蒂表示：“（德鲁塞尔）时隔许久再次幸福地游泳。和他处于同一位置的选手肩上背负着很多东西。希望能放下那种包袱。”美联社报道说：“德鲁塞尔在8月之前不会参加比赛，希望他在2024巴黎奥运会代表选拔赛之际能以完整的面貌回归。”

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