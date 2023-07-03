对待考验的态度. July. 03, 2023 07:35. . “人虽不能改变面临的考验。但是可以选择自己对待考验的态度。刺激和反应之间存在空间。”―出自维克多•弗兰克尔的《在死亡集中营》中 维克多•弗兰克尔的《在死亡集中营》是一部古老的经典作品。作者将自己描述为在纳粹统治下辗转4个集中营生活过的人。他以经验为基础解释说：“人虽然受到环境的影响，但在超乎想象的最坏情况下，也能勇敢地抵抗和对抗。”他强调说，“虽然我们不能改变面临的考验，但是自己对考验的态度、反应是可以选择的，根据选择的不同，生活也会产生差异。” 对每天的刺激有什么反应呢？没有像平时一样做出反应吗？我们受到某种刺激时，通常都会反应过来。因为只有这样才能减少能量，有利于生存。就像自动系统一样。驾驶熟悉的道路时，即使不特别注意，也和前往目的地一样。 自动系统在劳累时更加活跃。压力越大或越疲劳，就越会按照平时的习惯做出反应。但是在这种自动反应中很难期待变化和增长。因为不能另想别的事情。 但是面对刺激时没有立即反应，而是暂时停下来，在两者之间设置“空间”，我们就会有选择。可以自由选择如何反应。在这种自由中，成长和发展的可能性就会萌芽。 但是接受考验并做出反应的方式都不一样。看到在奥斯威辛这种极限刺激下，他每时每刻都在做出反应的选择上尽到自由和责任，希望我们也能回顾一下自己对每天的刺激和考验是如何反应的。

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