宇宙观光展翅高飞……72分钟飞行首次成功. July. 01, 2023 07:56. by 李智润记者 asap@donga.com. 英国亿万富翁、维珍集团董事长理查德•布兰森创立的民间宇宙探测企业“维珍银河”上月29日（当地时间）首次载着付费顾客成功进行了太空飞行。有评价认为，此次成功正式开启了商业用宇宙观光旅游时代。特别是维珍银河和亚马逊创始人杰夫•贝索斯的“蓝色起源”、特斯拉创始人埃隆•马斯克的“Space X”等3家民间宇宙企业之间的竞争异常激烈。 据CNN等媒体报道，维珍银河的宇宙飞船“VSS Unity”当天从美国新墨西哥州美国航天港（Spaceport America）宇宙中心出发，飞上了85公里的高度。之后在发射1小时12分钟后的上午9时42分安全返回地球。在飞行最高处，乘客们经历了几分钟的失重。 该飞船搭载了2名意大利空军军官、1名意大利政府所属航空宇宙技术人员等共3名收费乘客。他们在无重力状态下进行了医学、工学、生理学等多个领域的实验。虽然没有公开确切的费用，但据悉人均费用为25万~45万美元（约3.3亿~6亿韩元）。 维珍银河方面表示：“开启了民间可以稳定地访问宇宙的新时代。计划从8月开始每月进行商业宇宙飞行。”据悉，到目前为止，约有800张登机牌已经售出。 但也有人提议，从上月试图观看沉没在大西洋的泰坦尼克号时发生爆炸事故导致全体乘客死亡的潜水艇“泰坦号”事例中可以看出，应该加强对深海和宇宙等旅游的“极限旅游”的安全限制。目前，美国议会允许宇宙观光产业推迟限制，处于限制的死角地带。

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