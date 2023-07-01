时隔62年，美国“优待少数人种入学”政策被判违宪. July. 01, 2023 07:56. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 美国联邦大法院当地时间6月29日对1961年以来在大学入学考试、公共机关招聘等方面优待非白人的“少数人种优待政策（apermative action）”，时隔62年作出了违宪判决。 因为这一制度，学校成绩相对较低的黑人和西班牙裔新生进入比实际分数更好的大学，学习成绩好的亚裔学生和部分白人受到不利影响，这违反了保障平等的宪法。 当天，亚洲学生团体”SFA”以哈佛大学为对象，在2014年提出的“优待少数族裔，对白人及亚裔志愿者造成不利影响”的宪法诉愿中，9名大法官中以6人裁定违宪对3人裁定合宪，最终判决其违宪。做出违宪判决的6人都有保守倾向。其中一人、最高法院院长约翰·罗伯茨解释说：“应该以个人的经验而不是种族来评价学生。” 优待少数族裔的政策与堕胎、移民等一样，是美国理念矛盾的主要议题。最高法院去年6月做出废除堕胎权的判决后，围绕这一问题的进步和保守矛盾依然存在，预计这一判决将使美国的分裂更加严重。因此，很多人指出，很难立即评价亚裔学生的入学考试是否变得更为有利。

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