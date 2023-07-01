统一部长候选人金暎浩：“不追求强制性的吸收统一”. July. 01, 2023 07:56. by 申나리, 黃聖皓 journari@donga.com,hsh0330@donga.com. 统一部长候选人金暎浩（照片）30日表示:：“不追求强制性的吸收统一。”最近接连有人提出，金暎浩过去通过媒体投稿等，大量发表“打倒金正恩政权”“破坏（朝鲜）体制”等对朝强硬言论，金暎浩因此在国会人事听证会前夕，刻意与以往论调保持了距离。 当天上午，金暎浩在首尔市钟路区三清洞南北会谈本部会谈场的人事听证准备办公室上班路上，与记者见面时表示：“大韩民国向往和平统一，政府向往和平、渐进的和平统一。”他曾在2019年给某媒体的投稿中表示：“金正恩政权被打倒，朝鲜实现自由化，南北政治体制成为‘一种体制’时，统一之路才会开启。”金暎浩在当天的提问回答中解释说：“（那是）当朝鲜发生某种变化时，作为学者提出了统一的若干种方案。” 对于对朝政策，他强调：“今后应该朝着有原则的、强烈追求价值的方向推进。统一部的作用应该有所变化。”他还表示，应该把朝鲜人权问题作为对朝政策的主要议题。他表示：“应该将朝核问题、人权问题、经济合作问题三位一体，积极考虑韩半岛型赫尔辛基进程。”赫尔辛基进程是1975年美国和苏联、欧洲各国等35个国家在芬兰赫尔辛基以相互尊重主权、防止战争、保护人权为主要内容的协约。这一协约在冷战期间成为东西方对话的舞台，导致了苏联和东欧地区崩溃。 共同民主党当天敦促尹锡悦政府全面重新讨论首次内阁改组问题。该党代表（党首）李在明当天在党最高委员会议上批评金暎浩说：“对于极右发言、极右油管博主、极右人士、极右政策以及极右政权、极右总统等，国家非常担心。不得不问，被评价为‘极端的南北敌对论者’的人物是否适合担任本应该建立和平统一基础并带头进行南北对话的统一部长。”针对国民权益委员长内定者金弘一，他表示：“任命与权力挂钩的‘政治检察官’是不妥当的。”他还尖锐地指出：“总统的作用是团结国民，将国家的能量聚集在一起。任用极右偏向、检察官偏向人士，很难恢复背离的民心。”

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