李周浩副总理：“今年高考不会增加准杀手试题，也不会出新类型问题”. June. 30, 2023 07:56. by 李恩泽记者•崔勋振记者 nabi@donga.com,choigiza@donga.com. 韩国副总理兼教育部部长李周浩（照片）29日在接受《东亚日报》采访时表示：“在今年11月举行的2024学年度高考（大学入学考试）中，不会增加又名‘准杀手’的试题或出新类型问题。”李部长表示，将研究在高考出题过程中任命现任高中教师为负责排除“杀手级问题”（超高难度问题）任务的“高考公正出题检查委员长”的方案，并赋予牵制出题委员长的权力。他还说：“正在讨论从明年高考开始，公开各题目的正确率和辨别度数值的方案。” 当天，李副总理在政府首尔办公楼接受本报采访时表示“只是要消除现有高考中的杀手问题，并不是要引发新的问题”，断然否定了最近在私教育界传开的“扩大准杀手问题”的预测。他说：“准杀手问题这一用语本身就是私教育的不安营销”，并嘱咐学生和家长不要动摇。为此，他表示：“计划从9月的模拟评价开始，通过韩国教育课程评价院或EBS分析并公开出题倾向。” 对于从今年高考开始新设的“高考公正评价咨询委员会”和“高考公正出题检查委员会”的组成，李副总理表示：“不会与现有的韩国教育课程评价院的人才库重叠”，“在出现私教育卡特尔话题的情况下，应该保障评价院的独立性。”李副总理表示：“如果检查委员认为出题委员制作的题目是‘杀手锏’，一定会排除在出题之外”，“这是非常重要的与国民的约定。”

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