酒后驾车导致死亡事故或被查获三次酒后驾驶，车辆将被没收. June. 29, 2023 07:53. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 从下个月开始，酒后驾驶导致死亡事故或被查到经常酒后驾驶时，车辆将被没收。 大检察厅和警察厅28日发表了《检警联合根除酒后驾驶对策》。其中包括，酒后驾驶事故造成死亡或多人受伤、酒后肇事逃逸时，将没收车辆。5年内有过2次以上酒后驾驶经历的人发生事故，5年内有过3次以上酒后驾驶经历的人被发现时，车辆也将被没收。 如果成为车辆没收对象，警方将首先申请扣押令，没收车辆；之后在从法院收到没收判决后，把汽车收归国库。检方相关人士表示：“其宗旨是，如果发生重大酒后驾驶事故，从警方初步调查开始没收犯罪工具车辆。如果没有宣判没收，将提起上诉等，予以严肃处理。” 此外，检察机关和警方决定原则上拘留经常酒后驾驶者进行调查。另外，还将积极调查为了避免酒后驾驶的处罚而更换司机或帮助同乘者酒后驾驶的情况。 自今年4月大田儿童保护区域（学校区）发生的裴胜雅（音，10岁）死亡事故后，警方一直在加强对酒后驾驶的查处，计划在休假季节的今年7、8月份每周五在全国范围内实施全面管制。另外，为了防止学校区域内酒后驾驶事故，还计划开展白天时间段的管制。 当天宣布的对策将从7月1日开始实行。检方相关人士表示：“如果因酒后驾驶相关嫌疑被起诉，将处以与罪相应的严惩。”检方和警方计划加强对国民的宣传，使“如果酒后驾驶车辆会被没收”的认识扩散。 据警方透露，去年查处酒后驾驶案件数（13.0283万件），回到了新冠疫情扩散之前的2019年水平（13.0772万件）。随着各种聚会和酒席的复活，数量比2020年的11.7549万件、2021年的11.5882万件大幅增加。

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