不舒服的米饭. June. 28, 2023 07:56. . 编撰《三国遗事》的高丽时代的僧侣一然，虽然大部分的人生都与母亲分开生活，但却是孝子。也许正因如此，他在《三国遗事》的最后安排了父母和子女的故事。金富植的《三国史记》中出现的那个故事经他之手后更加感动。 有一个女儿叫知恩。她的父亲早逝，陪着失明的母亲生活。因为太穷，就靠讨饭养活母亲。但是因为是严重的灾年，连这个（讨饭）也做不了。于是她卖身到某户有钱人家，当奴仆给妈妈买饭。过几天妈妈说。“以前吃粗茶淡饭心里很舒服，但最近吃好米饭也像扎肠子一样心里不舒服，这是怎么回事呢？”女儿如实说出来后，母亲痛哭流涕。“你因为我成了仆人，那我还是快点死吧。”母亲和女儿都哭了。 《三国史记》讲述的故事到此为止。但是《三国遗事》中却出现了《三国史记》中没有的部分。“女儿只想着让母亲吃饱饭，却因为没能让母亲安心而感到自责而哭了。”她以为自己尽了最大的努力，但回头却发现给母亲带来了不便。她意识到自己想得不够周全。因此，母亲因自己女儿成为仆人而自责哭泣，女儿则因无法理解母亲在吃糠粃即好吃的饭时，心情更舒畅而自责哭泣。对母亲来说女儿优先，对女儿来说母亲优先。可以说这是比起自己先考虑他人的爱的语法。 《三国遗事》在分享《三国史记》等故事的同时，也更深入地探索伦理性问题。一然将那个故事安排在最后，唤起“爱不是物质，而是心理问题”的常识性、但容易忘记的事实。

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