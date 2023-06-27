对论述和面试都要管制……与大学自律化背道而驰的私教育对策. June. 27, 2023 08:04. . 教育部决定在高考中排除所谓的“杀手题”，接着又宣布了在各大学考试中取消“杀手题”的课外辅导费减轻对策。政府将针对各大学的论述和面试，检查是否出了脱离高中教育课程的试题，并公开其结果，让有问题的大学承受不利影响。 过度的私教育热潮正在成为损害入学考试公正性、降低出生率的亡国病，对于政府的这种问题意识，多数人都会有同感。但是，能否在不触及根本性竞争结构的情况下，仅通过调整考题的难度来解决私教育问题，还是个疑问。特别是，政府介入论述和面试等自主招生制度，与大学自律化方针背道而驰，很有可能带来反效果。 为培养创意性人才的“更多大学自律”是政府上台后作为国政课题提出的教育改革的主要方向。为了改革大学规制，还新设了“大学规制改革局”。因为他们认为，从教室大小到学生评价方法，一刀切的限制正在削弱大学的全球竞争力。特别是私立大学选拔符合建校理念的人才，是大学自由的基本。政府提出了大学自律化，又以能否区分特定问题是否在公共教育范围内的模糊标准，连面试问题也要斤斤计较，这是前后矛盾的事情。 教育部当天对3年来的高考和今年6月的模拟评价国语、数学、英语480题进行讨论后，筛选出22个被排除在出题之外的“杀手题”，并作为例子公开。但政府并没有提出成为判断依据的正确率或一贯的标准。高考题是每年有500名专家在封闭食宿一个月里列出并检查过的题目。政府当时也没有认为它们脱离了教学课程而提出异议。但是现在一周内四次分析问题，在没有明确根据的情况下，就能够给这些试题打上摧毁“公正高考”的烙印? 教育现场甚至出现了“为了寻找‘杀手题’的明确根据，再次前往补习班”的说法。 大学入学考试有交织了很多变数，只要触动某一个地方，其影响就会一波三折。不要再进一步严重化，应该集中精力收拾残局，稳定地举行今年的高考。在高考即将到来之际，出题基调变化成为头条新闻本身，对于考生们来说就是巨大的负担。

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