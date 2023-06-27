布林肯称“俄罗斯真的出现了裂痕”，暗示要防范“后普京时代”. June. 27, 2023 08:06. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国国务卿布林肯当地时间25日就俄罗斯民间雇佣兵公司瓦格纳集团的武装叛乱表示：“俄罗斯出现了史无前例的裂痕。正在防范万一事态。”部分人甚至提出了长期执政23年的俄罗斯总统普京下台的说法，因此，此次叛乱有可能成为导致包括俄罗斯在内的国际秩序发生巨大变化的“转折点”。 布林肯当天在接受美国有线电视新闻网（CNN）等4家媒体采访时表示：“对普京权威的直接挑战已经公开表面化。正在出现明显的出裂痕。”他还说：“值得注意的是，俄罗斯内部有人直接对普京的权限和入侵乌克兰提出质疑。很难推测（武装叛乱事态）会走向何方。我们还没有看到（此次事件的）最后一页。” 部分人预测，此次叛乱将正式引发乌克兰战争后在美国等西方国家讨论的“后普京”体制应对问题的讨论。当被问及“美国是否为普京政权崩溃的可能性做好了准备”时，布林肯表示：“我们时刻准备着应对所有万一事件。” 但也有人分析说，这反而有可能成为普京加强权力的契机。加拿大西蒙弗雷泽大学教授爱德华·麦克维尼在学术媒体《对话（the conversation）》的投稿中分析称：“普京为了维持政治力量，会考虑所有的可能性，这也会对乌克兰战争产生影响。”意思是是说，为了变局面，普京也许会加强对乌克兰的攻击或大举追究军队领导层的责任。

한국어